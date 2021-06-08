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Второй концерт «На страже мира» состоится сегодня на горе Соколиха

Сегодня, 13 июня, на горе Соколиха состоится второй концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Концерт посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, участником концерта станет один из старейших любительских хоров России, хор Санкт-Петербургского государственного университета. Под руководством Эдуарда Кротмана коллектив выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, сотрудничает с ведущими оркестрами и солистами, регулярно готовит российские премьеры в содружестве с Мариинским театром, Санкт-Петербургской Филармонией. Кроме того, коллектив с большим успехом гастролировал в странах Европы.

Еще одним ярким участником концерта, посвященного 800-летию выдающегося полководца и дипломата, святого великого князя Александра Невского, станет концертный хор «Перезвоны» Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Михаила Глинки. Под руководством Ларисы Яруцкой хор зарекомендовал себя как выдающийся концертный коллектив Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что участниками коллектива являются дети 4-9 классов хорового отделения школы. С 2014 года хор удостоен двенадцати премий гран-при всероссийских и международных конкурсов.

Украшением программы станет участие в концерте солистов Академии молодых певцов Мариинского театра, Григория Чернецова (баритон) и Анны-Марии Матис (меццо-сопрано).

В программе концерта «Триптих» (маленькая симфония) – одно из немногих сочинений Свиридова для симфонического оркестра. Оно прочно связано с главной, «вокальной» линией творчества композитора. Первая часть построена на интонациях знаменного распева, третья воскрешает образы русской старины – один из символов музыки Свиридова. Самая загадочная часть – вторая, навевающая воспоминания о суровой красоте, нависших громадах храмов, о кровавых страницах русской истории.

Валерий Гаврилин говорил: «"Военные письма" – сочинение о любви, которая разрушена страшным бедствием – войной. Подобно злому лиху из русских сказок она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких – отнимая любимых. Цель, которую я ставил перед собой, работая над «Военными письмами», выразить огромное восхищение перед моральным подвигом людей военного времени, давших нам жизнь и, несмотря на свои страдания и душевные раны, сохранивших для нас, потомков, все самое доброе и человечное».

Монументальная кантата «Александр Невский» была создана Прокофьевым в 1939 году на основе собственной музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Сочинение проникнуто любовью к отчизне, воспевает величие, силу духа и подвиг русского народа в битве против вторгшихся на территорию Руси войск тевтонского ордена и входивших в его состав рыцарей-крестоносцев. Разгром немецких рыцарей на Чудском озере дружиной князя Александра Невского в 1242 году стал символом непобедимости русского народа.

Художественный руководитель и главный дирижер проекта – Николай Хондзинский.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.

Начало концерта в 19:00. Вход осуществляется с 17:30.

Концерт пройдет поддержке министерства культуры Российской Федерации и администрации Псковской области. Организатором проекта выступает «Псковконцерт» при участии Псковской областной филармонии.