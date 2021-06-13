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Концерт «Золото Вены» пройдет на террасе отеля в Пскове

Концерт «Золото Вены» состоится на террасе псковского отеля «Покровский» 6 августа. Этим концертом Губернаторский симфонический оркестр Псковской области продолжит серию open-air концертов летних сезонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

«Новая программа "Золото Вены" пригласит на берега Дуная, в атмосферу музыкальной столицы Европы, чей воздух пропитан музыкой, как ни в одном другом городе. Программа концерта, в названии которого сверкает город – родина оперетт и вальсов, обещает как строгие образцы венских классиков, так и музыку, до сих пор звучащую на улицах и великосветских балах австрийской столицы», - рассказали организаторы.

Солисты концерта – неоднократные участники концертов под открытым небом и онлайн-концертов в Пскове, лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

Художественный руководитель летних сезонов – главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Начало концертов в 19.00 и 21.00

Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Купить билеты можно на сайте филармонии.