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Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены»

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» в пятницу, 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Солистами концерта станут уже знакомые псковичам лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и Заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

По мнению главного дирижера и художественного руководителя Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского, для успеха любого концертного выступления всегда очень важна первоначальная идея, вокруг которой уже дальше выстраивается вся программа.

«Для концерта "Золото Вены" таким импульсом стал образ австрийской столицы конца XIX – начала XX столетия. Тогда это был мировой культурный центр. В недавнем прошлом – столица священной Римской империи, родина Моцарта, Бетховена, Гайдна, Шуберта. Это город, в котором музыка окружает со всех сторон. Концерт позволит всем зрителям окунуться в атмосферу чарующих звуков некоронованной музыкальной столицы мира», - отметили в ТКД.

Симфонические концерты летних сезонов «Золото Вены» и «Лавандовая ночь» уже успели завоевать любовь подлинных ценителей классической музыки и войти в добрую традицию музыкальных событий Пскова. Во время них зрители получают возможность не только насладиться вдохновенной музыкой на фоне исторических памятников, но и порадовать себя напитками от ресторана «Покровский», и сделать фото в удивительно красивом месте.

Концерты пройдут 6 августа, в пятницу, в 19.00 и 21.00.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.