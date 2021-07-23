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Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам

Концерт «Золото Вены» состоится в Пскове 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции области.

Летние филармонические сезоны уже четвертый год являются одним из главных событий культурной жизни города, отметили в ТКД. Еще в 2018 году псковичи стали свидетелями зарождения новой традиции – проведения концертов в формате open air в исполнении музыкантов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

«И сегодня торжества музыки под открытым небом на фоне уникальных исторических памятников какими в немалом количестве изобилует древний Псков, с нетерпением ждут многие меломаны», - сказали организаторы концерта.

Такая возможность у ценителей классической музыки появится уже 6 августа: у стен Покровской башни состоится концерт «Золото Вены».

Выбор места – терраса отеля «Покровский», находящегося в одном из живописнейших уголков старого Пскова – около Покровской башни Окольного города – был несомненной удачей для всех сторон: артистов, руководства отеля и, конечно же, слушателей, заметили в ТКД.

Новая программа «Золото Вены» пригласит на берега Дуная, в атмосферу музыкальной столицы Европы, чей воздух пропитан музыкой, как ни в одном другом городе. «Программа концерта, в названии которого сверкает город – родина оперетт и вальсов, обещает как строгие образцы венских классиков, так и музыку, до сих пор звучащую на улицах и великосветских балах австрийской столицы», - заверили организации.

Первый концерт «Золото Вены» познакомил псковичей с новыми певцами – солисткой Мариинского театра Виолеттой Лукьяненко и заслуженным артистом республики Татарстан Альбертом Жалиловым. В ТКД подчеркнули, что их потрясающий артистизм, сценическая свобода и красота тембров совершенно покорили псковских слушателей.

В этот раз именитые солисты Санкт-Петербурга Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов вновь подарят ценителям классической музыки безупречное исполнение произведений композиторов австрийской столицы.

По мнению художественного руководителя Летних сезонов Николая Хондзинского, солд-ауты на этих атмосферных вечерах – неоспоримое доказательство того, как важна хорошая музыка для псковичей.

Начало концертов планируется в 19.00 и 21.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.