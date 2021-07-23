Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Вечный свет» - спецприз для фильма о 6-й роте
«Другое искусство» в Пскове
Кто получил главный приз?
Невский в Кремле: как это было
«Псковить» - новое слово от Гоши Куценко
Тренинг, полезный каждому
ещё Концерты 23.07.2021 16:050 Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам 30.07.2021 14:090 «Подстрочник»: Елизавета Барышникова о сюрпризах от областной филармонии. ВИДЕО 30.07.2021 13:530 Список необычных локаций для концертов филармонии пополнит Варлаамовская башня 27.07.2021 12:210 Пелагея примет участие в праздничном концерте, посвященном 1000-летию Усвят 23.07.2021 23:383 Псков-Любовь с Гошей Куценко 23.07.2021 16:050 Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам
Сцена / Концерты

«Подстрочник»: Елизавета Барышникова о сюрпризах от областной филармонии. ВИДЕО

30.07.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

Гость студии – директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о новых площадках, летнем сезоне и сюрпризах от Псковской областной филармонии.

Теги: #концерт #БКЗ #музыка #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
30.07.2021, 14:380 Елизавета Барышникова: Мы усилим эффект присутствия зрителя на концерте «Музыка на воде» 30.07.2021, 14:090 «Подстрочник»: Елизавета Барышникова о сюрпризах от областной филармонии. ВИДЕО 30.07.2021, 13:530 Список необычных локаций для концертов филармонии пополнит Варлаамовская башня 30.07.2021, 13:271 Елизавета Барышникова: Празднование 1000-летия Усвят планируется провести в конце августа
30.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 30.07.2021, 08:270 В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей 29.07.2021, 23:261 ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского 29.07.2021, 11:130 Фольклорный фестиваль в Усвятах впервые пройдет у дома Ольги Сергеевой
28.07.2021, 13:550 Центр «Инклюзион» представит на фестивале в Пскове семь спектаклей 28.07.2021, 12:330 Псковский театр кукол представит на 1000-летии Усвят детскую программу 27.07.2021, 14:250 Мария Баянкина: Шедевры творчества барокко мы снова предоставим на суд псковской публике 27.07.2021, 12:210 Пелагея примет участие в праздничном концерте, посвященном 1000-летию Усвят
26.07.2021, 17:070 Спектакль с участием Евгения Миронова покажут на псковском фестивале 26.07.2021, 16:500 Петербургский цирк представит на псковском фестивале два спектакля 26.07.2021, 14:500 На фестивале «Другое искусство» покажут видеоверсию спектакля «Человек, который ушел на Луну» 26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове
25.07.2021, 13:330 Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей 24.07.2021, 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино  24.07.2021, 21:000 Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне  24.07.2021, 20:550 Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира
24.07.2021, 20:490 Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота» 24.07.2021, 19:411 Зрителями и гостями кинофестиваля в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек 24.07.2021, 18:330 Главный приз кинофестиваля в Пскове получил фильм «Тело Христово» 24.07.2021, 09:340 Международный кинофестиваль «Западные ворота» завершится в субботу в Пскове
23.07.2021, 23:383 Псков-Любовь с Гошей Куценко 23.07.2021, 21:441 Концерт Гоши Куценко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2021, 20:300 Псковская паралимпийка сыграла в теннис с Гошей Куценко 23.07.2021, 20:004 «Псковить»: Гоша Куценко придумал новое слово
23.07.2021, 19:252 Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города 23.07.2021, 18:230 Дополнительные показы лазерного шоу в Псковском кремле состоятся 28 и 29 июля 23.07.2021, 17:440 Псковичей приглашают на краткосрочные курсы по актерскому мастерству 23.07.2021, 17:090 Андрей Носков: Художник должен приходить не к частностям, а к обобщениям
23.07.2021, 16:550 Анастасия Мельникова рассказала о фильмах, которые снимались с ее участием в Пскове 23.07.2021, 16:310 Фильм о бойцах 6-й роты показали на кинофестивале «Западные ворота» 23.07.2021, 16:050 Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам 23.07.2021, 16:030 Камера, мотор, золото
23.07.2021, 15:570 Городом мечты назвала Псков актриса Татьяна Колганова 23.07.2021, 15:343 Жюри кинофестиваля «Западные ворота» придется непросто — Сергей Барковский 23.07.2021, 15:120 Кинорежиссер Николай Котяш высказал мнение о псковских зрителях 23.07.2021, 14:462 Андрей Носков пояснил, в чем заключаются проблемы российского кино
23.07.2021, 14:350 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове 23.07.2021, 13:340 Андрей Носков оценил уровень организации кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 23.07.2021, 12:490 Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» 22.07.2021, 20:324 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти
22.07.2021, 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021, 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021, 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма 22.07.2021, 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот»
22.07.2021, 14:320 Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота» 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 09:1415 Невский в Кремле: как это было. ФОТО, ВИДЕО 22.07.2021, 08:401 Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу
21.07.2021, 13:552 В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу 20.07.2021, 19:542 На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу 19.07.2021, 15:040 Псковский театр кукол показал спектакль в Витебске 19.07.2021, 13:520 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове
15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 13.07.2021, 17:020 Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на 6 площадках в Пскове 13.07.2021, 13:010 Псковичи смогут посетить концерт музыканта из Чили «Музыка мира» 12.07.2021, 12:510 Концерт «Золото Вены» пройдет на террасе отеля в Пскове
07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 07.07.2021, 11:410 Бесплатно посмотреть короткометражки смогут жители Псковской области летом 04.07.2021, 18:550 Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон 30.06.2021, 19:410 Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы
29.06.2021, 12:300 Итоги 115-го театрального сезона подвели в Пскове 28.06.2021, 18:581 Женщины на грани экзистенциального срыва 28.06.2021, 16:180 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» переносится на август 26.06.2021, 20:100 Коматозники в ожидании лифта
25.06.2021, 16:090 Жизнь в розовом цвете 25.06.2021, 15:040 Гастроли Астраханского театра драмы открылись в Пскове 25.06.2021, 13:370 Худрук Александринки предлагает создать Национальную ассоциацию театров России 25.06.2021, 09:390 «Волшебное кольцо»: известный советский мультфильм оживет на псковской сцене
25.06.2021, 08:500 Пьесу французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта впервые представят на псковской сцене 24.06.2021, 22:340 Артистка псковского театра Лариса Крамер отмечает 80-летие 24.06.2021, 20:410 Артисты из Астрахани постараются не разочаровать псковичей 24.06.2021, 19:020 Весь театральный мир следит за тем, что происходит в Пскове - режиссер из Астрахани
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru