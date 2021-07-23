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Список необычных локаций для концертов филармонии пополнит Варлаамовская башня

В число необычных локаций для проведения концертов Псковской областной филармонии войдет Варлаамовская башня. Об этом заявила директор филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Среди новых, недавно открытых площадок - гора Соколиха и Двор Постникова. «Во дворе палат Постникова у нас был организован киновечер в рамках фестиваля "Западные ворота". Мы назвали его "Кино в мешках" - это было очень символично, ведь палаты Постникова называют мешками. В то же время, зрители смотрели кино, сидя на пуфах-мешках. В рамках фестиваля эта идея однозначно будет жить дальше», - рассказала об одной из площадок Елизавета Барышникова.

Гора Соколиха стала местом проведения концерта «На страже мира. Александр Невский – 800», напомнила она. «Даже облака, которые нависали над монументом во второй день концерта, стали декорацией к музыке в этот вечер. Мне всегда было интересно, почему такие площадки не задействовались раньше. Это ведь уникальный оpen air. Его нужно грамотно осваивать и, конечно, не рок-концерты проводить, но устраивать мероприятия, которые бы укрепляли наши традиции и историческую память», - сказала Елизавета Барышникова.

Кроме того, директор филармонии анонсировала предстоящее мероприятие в Варлаамовской башне. «Мы проведем ночной хоровой концерт при электронных свечах. Мы проведем его вместе с петербургским коллективом. Это будет что-то необычное!» - отметила она.