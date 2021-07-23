Сцена / Концерты

Известные артисты готовы выступать при 50-процентной загрузке зала - Елизавета Барышникова

Известные российские группы и медийные личности все больше высказывают готовность выступать в регионах даже при 50-процентной загрузке зала. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Елизаветы Барышниковой, многие мероприятия в Псковской области за прошедший год отменились из-за жестких ограничений, которые действуют на территории региона.

«Сейчас все медийные персоны очень ждут снятия ограничений. Выступать при 50-процентной загрузке зала - это даже не себестоимость концерта, это гораздо меньше. Однако уже сейчас многие готовы это делать, рынок меняется. Например, так у нас пел Валерий Леонтьев. Он понимал, что зритель есть зритель, несмотря на эпидемию», - рассказала директор филармонии.

Директор филармонии отметила, что за время ограничений пострадала внебюджетная часть доходов организации.

«Мы оказались очень скованы в своих проектах. Конечно, на таких фестивалях, как "Лавандовая ночь" это не отразилось - они финансируются отдельно, но многих бонусов мы лишились», - рассказала Елизавета Барышникова, но подчеркнула, что на заработных платах сотрудников пандемия никак не отразилась.