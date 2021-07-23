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Директор псковской филармонии анонсировала программу будущего сезона

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала о том, что ожидает зрителей в новом сезоне.

«Сейчас мы закрываем этот сезон и будем работать над программой для следующего. Нам будет непросто, потому что в этом сезоне мы сильно подняли планку - поставили балет и оперу на сцене филармонии. Не знаю, кто еще в региональных филармониях "балуется" такими вещами. В регионах покрупнее есть специальные театры для постановки оперы и балета, а у нас - нет», - рассказала Елизавета Барышникова.

В грядущем сезоне юных псковичей ожидает продолжение вечерних концертов песочной анимации и дневных образовательных концертов.

Зрителей постарше может заинтересовать уже известный по концерту «На страже мира. Александр Невский – 800» пианист Дмитрий Маслеев. Он исполнит Третий концерт Рахманинова 17 сентября. Кроме того, богатым на события будет декабрь этого года. В частности, филармония планирует провести «Венский Новый год» и порадовать гостей классической музыкой, проанонсировала Елизавета Барышникова.

«У нас серьезный уровень. Мы стараемся все время удивлять нашего зрителя, сохраняя при этом традиционные вещи. В эпоху пандемии выросла насмотренность псковского зрителя благодаря онлайн-формату культурных событий. Мы, как локомотив, идем вперед, а онлайн-мероприятия позволяют зрителям открывать для себя новые горизонты», - заметила Елизавета Барышникова.



