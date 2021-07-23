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Солистка программы «Золото Вены» рассказала о предстоящем концерте в Пскове

Уже завтра у стен Покровской башни состоится долгожданное событие летних филармонических сезонов Псковской областной филармонии – концерт «Золото Вены». Солистами новой программы вновь станут лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, чьи выступления в Пскове стали уже доброй традицией.

В преддверии концерта Виолетта Лукьяненко рассказала, почему и сегодня столь значима классическая музыка, как происходит перевоплощение оперной певицы во всевозможные роли, кто вдохновляет ее на творчество, как преодолеть волнение и перевести его во вдохновение и какими она увидела псковских зрителей на концертах «Золото Вены».

— Виолетта, вы уже неоднократно выступали на псковской сцене с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского. В этом году организаторы концерта «Золото Вены» обещают представить новую программу, в которой прозвучат как строгие образцы венских классиков, так и музыка, до сих пор звучащая на улицах и великосветских балах австрийской столицы. Как вы считаете, почему музыка великих композиторов сегодня снова актуальна и находит своего зрителя?

— Мне кажется, что сейчас классическая музыка не столь популярна, она набирает именно большее значение. Она всегда была для нас популярна, но в той сложной жизненной ситуации, в которой мы все сейчас живем, только высокая классическая музыка может всех нас как-то спасти от тех неприятностей, которые сваливаются на нас. В этом плане именно классическая музыка стала не столь популярна, сколь значима. Она спасает человека и проникает в душу.

— Вам довелось петь достаточно разноплановые роли, несмотря на то, что все это классические оперы – персонажи довольно разные. Раскройте секрет, как вы настраиваетесь на ту или иную роль?

— Тот процесс, которым мы занимаемся, это очень таинственный процесс, который может объяснить только тот человек, который поет. И вообще это такой тонкий специальный вопрос. Каждая партия, каждая роль требует от нас своей пристройки, определенного звучания голоса. Вообще над произведением ты работаешь очень долго, над каждой фразой, над каждой интонацией, над произношением, над каждой нотой. Это длинный кропотливый процесс, который требует больших сил и энергозатрат. Спектакль, который длится несколько часов, и ты доносишь замысел автора и композитора через все действие. Если говорить о концерте, о выступлении, то в трехминутной арии, которую ты исполняешь, ты должен все это сделать максимально ярко.

Вообще процесс подготовки роли, партии – это большой путь, который я прохожу не одна, мы проходим его с большим количеством людей, помощников, с дирижерами, режиссерами-постановщиками, конечно же, с концертмейстерами, которые постоянно, каждый день с нами оттачивают все наши интонации, ноты, с репетиторами по языку. Это, конечно, больше командная работа.

По поводу быстроты перевоплощений, это уже профессиональное качество, приобретается оно с годами. И мне в этом, конечно, еще помогло то, что я закончила театральную академию на Моховой, закончила курсы Александра Васильевича Петрова. Это, безусловно, мне помогает очень быстро перевоплощаться в разных героев. Поэтому сейчас я могу сказать, что это перевоплощение происходит мгновенно на подсознательном уровне.

— Поделитесь, кто вдохновляет вас в профессии и в жизни? Какие-то персоналии, исполнители, композиторы?

— Меня вдохновляют голоса, великолепное исполнение мировых оперных звезд. Можно долго их перечислять, это и Анна Моффо, и Рената Скотто, и Галина Вишневская, и Елена Образцова, и Мирелла Френи. Их вообще очень много, и у каждого я стараюсь брать что-то по чуть-чуть. Я очень много слушаю, как они исполняют то или иное произведение, и, конечно, хочется приблизиться к этому мировому уровню исполнения.

Есть у меня один основной вдохновитель и в творческой жизни, и так сложилось, что и в повседневной жизни. Это мой самый первый друг в Мариинском театре – Елена Константиновна Матусовская, с которой мы прошли большой, очень долгий, интересный и кропотливый труд. Все партии, все произведения мы готовили с ней. Пожалуй, она мой большой творческий, жизненный, идейный вдохновитель.

— У каждого артиста перед выходом к зрителям присутствует определенная доля волнения. Отличается ли ваше волнение перед выходом на сцену Мариинского театра от волнения на концертах под открытым небом в Пскове?

— Вообще волнение, мне так кажется, должно присутствовать у каждого исполнителя. Если его нет, то можно говорить о том, что нам безразлично то, что мы делаем. Конечно, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, будь то три человека или несколько тысяч человек в Мариинском театре. Самое главное, чтобы это волнение не было разрушающим для тебя, чтобы твое волнение перешло во вдохновение, тогда оно будет тебе помогать, тогда оно позволит сохранить и передать все твои эмоции, которые ты хочешь донести. Оно должно быть таким трепетным, не парализующим человека, после чего человек впадает в ступор и не может ступить, и все мышцы, и все тело зажимается, а твое тело должно дышать. И мне кажется, именно вот это трепетное волнение позволяет передать всю красоту классической музыки.

Конечно, публика не менее важна. Я не первый раз уже выступаю в Пскове и могу сказать, что у вас удивительно теплая публика, перед которой не только не волнуешься, а с удовольствием к вам спешишь, стараешься привезти что-то интересное, что-то необычное, то, что тебя волнует, что тебе нравится. И когда ваши зрители в этом находят отклик, то ты ощущаешь эту мощную энергию, поддержку. И после концерта такой момент эйфории еще присутствует у тебя очень и очень долго. Я могу сказать, что за это время я очень полюбила псковскую публику. Надеюсь, это у нас взаимно.

Беседовал художественный руководитель летних сезонов, главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Начало концертов в 19.00 и 21.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области