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Ольга Кормухина примет участие в праздничном концерте к 77-летию Псковской области

Российская певица Ольга Кормухина выступит на концерте в Зеленом театре 23 августа в 19:00. Мероприятие пройдет в рамках празднования 77-летия образования Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Организаторы планируют сделать концерт благотворительным. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».

Напомним, в мае этого года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги» начался сбор средств добровольных пожертвований на изготовление мемориала на территории поселка Идрица.

Зарождение Знамени Победы – символа мужества и отваги советского народа в борьбе с фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, берет свое начало в 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года название небольшого поселка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине. Этот примечательный факт позволяет нам сегодня с гордостью говорить, что Псковская область является родиной Знамени Победы.

«Выступление Ольги Кормухиной – это всегда событие, она неповторима и разнопланова, проверенные временем хиты звучат свежо и актуально, а новые песни воспринимаются сразу и на ура. Сила голоса, уникальный тембр, личность и харизма — все это о Кормухиной», - добавили в ТКД.

Концерт пройдет при поддержке администрации Псковской области, организаторами мероприятия выступают региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Просмотреть инструкцию по перечислению средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» можно по ссылке.