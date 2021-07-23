Ольга Кормухина примет участие в праздничном концерте к 77-летию Псковской области

Российская певица Ольга Кормухина выступит на концерте в Зеленом театре 23 августа в 19:00. Мероприятие пройдет в рамках празднования 77-летия образования Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Организаторы планируют сделать концерт благотворительным. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».
Напомним, в мае этого года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги» начался сбор средств добровольных пожертвований на изготовление мемориала на территории поселка Идрица.
Зарождение Знамени Победы – символа мужества и отваги советского народа в борьбе с фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, берет свое начало в 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года название небольшого поселка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине. Этот примечательный факт позволяет нам сегодня с гордостью говорить, что Псковская область является родиной Знамени Победы.
Концерт пройдет при поддержке администрации Псковской области, организаторами мероприятия выступают региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.
Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.
Просмотреть инструкцию по перечислению средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» можно по ссылке.