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Две известные певицы дадут концерты в Псковской области в конце августа

Две звезды российской эстрады, заслуженные артистки России, Ольга Кормухина и Пелагея выступят в Псковской области с разницей в несколько дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: официальная группа Ольги Кормухиной в соцсети «ВКонтакте»

Концерт Ольги Кормухиной пройдет 23 августа в 19:00 в Зеленом театре. На одной сцене с известной певицей выступит ее муж, гитарист, экс-солист группы «Парк Горького» Алексей Белов. Ольга и Алексей выпустили несколько совместных альбомов, работают над музыкой к кино и выступали на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Совместный концерт музыкантов будет благотворительным и все собранные средства пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица. По словам Ольги, хранить память о событиях Великой Отечественной войны очень важно необходимо. «Псковской области исполняется 77 лет – это очень красивая дата и нам приятно принять участие в праздничной программе, посвященной торжествам», - добавила певица.

Пелагея станет хедлайнером праздничного концерта в честь 1000-летия поселка Усвяты 28 августа. Специально для этого концерта она готовит новую фольклорную композицию известной исполнительницы народных песен Ольги Сергеевой. Пелагея считает Ольгу Сергееву своим учителем, о чем неоднократно говорила в интервью. В частности, она признавалась, что многому у нее научилась и даже заимствует приемы пения.

На концерте знаменитая российская фолк-певица исполнит свои известные хиты и порадует любителей творчества новыми песнями.

«Зрителей ждут два ярких вечера с необыкновенно талантливыми и красивыми артистами!» - заметили в ТКД.

Вход на концерт Пелагеи будет по пригласительным билетам, он пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Приобрести билеты на концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова в Пскове можно в кассе филармонии, онлайн и в билетомате «Империал».