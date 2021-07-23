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Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Музыка на воде» в Пскове

Концерт с участием солистов Мариинского театра состоится в дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове в рамках фестиваля «Музыка на воде» 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа составлена из произведений русской и западно-европейской музыки. Прозвучат арии и дуэты из опер Пуччини, Верди, Чайковского и других композиторов.

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов Владимир Мороз (баритон) и Екатерина Гончарова (сопрано).

За пультом губернаторского симфонического оркестра Псковской области — главный дирижер, художественный руководитель Николай Хондзинский.

Владимир Мороз — выпускник Минской академии музыки. После ее окончания работал в Национальной белорусской опере (Минск), на сцене которой дебютировал в партии Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского. С 2005 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. Лауреат международного конкурса молодых оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (I премия, 2000), лауреат международного конкурса имени С. Монюшко в Варшаве (Гран-при, 2004).

Владимир Мороз выступал в составе труппы Мариинского театра во многих знаменитых оперных театрах мира. Гастролировал в Израиле, Швейцарии, Франции, Испании, Германии, Австрии, Италии, Финляндии, Нидерландах, США, Китае и других странах.

Екатерина Гончарова — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. После ее окончания работала в Театре оперы и балета при консерватории. В октябре 2010 года дебютировала на сцене Кельнской филармонии, приняв участие в концерте с Монсеррат Кабалье. С 2012 года Екатерина Гончарова солистка оперной труппы Мариинского театра.

Лауреат международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (I премия, 2007), лауреат международного конкурса оперных певцов Монсеррат Кабалье в Сарагосе (I премия, 2008), лауреат всероссийского конкурса камерно-вокальных дуэтов «Три века классического романса» (2004), лауреат всероссийского конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург» (2007). Екатерина Гончарова гастролировала в России, Испании и Польше.

Добавим, концерты фестиваля «Музыка на воде» рассчитаны на самую широкую аудиторию, цена на билеты составляет 200 рублей в секторе «Б», где зрители могут расположиться на принесенных с собой пледах, одеялах и складных стульях, и чуть дороже в секторе «А», где зрители располагаются на пуфах.

Отметим, фестиваль в этом году пройдет при поддержке администрации Псковской области и с учетом всех мер безопасности: обязательно наличие маски при себе и соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

Мероприятие начнется в 19.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии со ссылке.