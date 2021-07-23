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Главный дирижер псковской филармонии проанонсировал проекты будущего сезона

Главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский проанонсировал проекты псковской филармонии в будущем сезоне в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Приоткрою завесу тайны - в будущем сезоне мы планируем несколько проектов с Санкт-Петербургской консерваторией, а также поставим оперы Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди. Отрывки из опер прозвучат уже во время фестиваля "Музыка на воде" и свяжут эти концерты с музыкой будущего сезона», - рассказал Николай Хондзинский.

Коллектив областной филармонии все время работает над тем, чтобы улучшать качество концертов для псковского зрителя, отметил главный дирижер.

«Мы стараемся задействовать технические средства. Во время фестиваля "Музыка на воде" установим экран, чтобы слушатели могли видеть исполнителей и оркестр, а во время исполнения оперы в дальнейшем будем использовать табло с текстом перевода оперы. Слушателю должно быть понятно, что происходит - сюжет, эмоции героев и прочее. Исполнение на русском языке не всегда может способствовать пониманию, поэтому мы будем использовать технику», - заключил Николай Хондзинский.