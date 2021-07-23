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Сцена / Концерты

Ольга Кормухина пригласила псковичей на свой концерт

19.08.2021 13:10|ПсковКомментариев: 0

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина записала видеоприглашение на свой концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Приглашаю псковичей и гостей города 23 августа в 19:00 в Зеленый театр на наш концерт с Алексеем Беловым. Псковской области исполняется 77 лет – это очень красивая дата и нам приятно принять участие в праздничной программе посвященной торжествам. Концерт будет благотворительным, и все собранные средства пойдут на создание мемориала "Зарождение Знамени Победы" в Идрице. Хранить память о событиях Великой Отечественной Войны очень важно необходимо. Надеюсь, погода будет солнечная без дождя. Но в любом случае встреча с нашими любимыми зрителями – это уже залог замечательной и теплой атмосферы. До встречи в Зеленом театре в понедельник 23 августа! Ждем вас!» - подчеркнула Ольга Кормухина.

Добавим, концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова пройдет при поддержке администрации Псковской области, организаторами мероприятия выступают региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Мероприятие состоится 23 августа в 19:00 в Зеленом театре. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Просмотреть инструкцию по перечислению средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» можно по ссылке.

Теги: #концерт #ТКД #Зеленый театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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