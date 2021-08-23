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Пелагея выступит в субботу в Псковской области

Известная российская певица Пелагея станет хедлайнером праздничного концерта в честь 1000-летия поселка Усвяты 28 августа. Специально для этого концерта она подготовила новую фольклорную композицию исполнительницы народных песен Ольги Сергеевой. Пелагея считает Ольгу Сергееву своим учителем, о чем неоднократно говорила в интервью. В частности, она признавалась, что многому у нее научилась и даже заимствует приемы пения.

Концерт состоится недалеко от Усвят на Юрьевых Горах на главной сцене праздника. Кроме выступления Пелагеи, здесь пройдет официальное открытие торжеств и выступления музыкальных коллективов. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Завершит его праздничный салют.

Для гостей концерта организован трансфер до Юрьевых Гор и обратно, будут курсировать автобусы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вход на концерт Пелагеи - по пригласительным билетам, он пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Праздничные мероприятия в честь 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи пройдут в поселке в субботу и воскресенье — 28 и 29 августа. Организаторы подготовили насыщенную программу, в которую вошли концерты, выставки, спектакли для детей, фольклорный фестиваль и праздничный салют.

Напомним, что празднование 1000-летия Усвят должно было пройти в конце июля. Однако несколько человек из команды организаторов заразились COVID-19. Положительный тест на коронавирус пришел главе района, его заместителю, а также руководителю детской школы искусств. В связи с этим мероприятия были перенесены на более поздний срок.

Фото: bloknot.ru