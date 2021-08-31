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Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова

Псковская областная филармония открывает 78-ой сезон и 25-й юбилейный сезон Губернаторского симфонического оркестра Псковской области 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Солист концерта — лауреат международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано). За дирижерским пультом — художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский. Начнется мероприятие в 19:00.

В концерте-открытии нового филармонического сезона — имена «Орфея из Суоми» Яна Сибелиуса и великого русского композитора Сергея Рахманинова.

«Первая симфония ми минор финского классика Яна Сибелиуса создана в последний год 19 века. Первая из его шести симфоний – это уже мощное, уверенное высказывание большого мастера-симфониста, способного с особым талантом сказителя-рассказчика приворожить внимание слушателей. Симфония романтически-эпического характера родилась из задуманной автором ранее симфонической поэмы о северной сосне, мечтающей о южной пальме. Возможно, этот сюжет позволил композитору создать симфонию, где сочетаются благородная лирика и духовная красота, мощь и невероятное мелодическое богатство», - рассказали в ТКД.

Организаторы отметили, что величественный и масштабный концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор – одно из самых исполняемых и любимых сочинений Сергея Рахманинова. Концерт написан в 1909 году в доме композитора в Ивановке, став, как и предыдущие концерты, еще одной музыкальной страницей его биографии и поэмой о родине, о России. Впервые автор исполнил его на гастролях в Нью-Йорке, а после премьеры в России в 1910 году концерт начал свое триумфальное шествие по сценам мира в исполнении величайших пианистов разных стран.

Дмитрий Маслеев — заслуженный артист Республики Бурятия. Родился в 1988 году в Улан-Удэ. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). Лауреат Международных конкурсов во Франции и Италии, обладатель I премии и Золотой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015). Солист Московской Государственной Академической филармонии.

Дмитрий Маслеев активно гастролирует в городах Германии и Франции, сотрудничал с Мюнхенским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Берлинского радио, Филармоническим оркестром Радио Франции, выступал в Парижской филармонии и музее Фонда Louis Vuitton, Венском концертхаусе, амстердамском Консертгебау, Концертном зале Мариинского театра, Большом зале Московской консерватории.

Он — участник фестивалей в Люцерне, Монтре, Вербье, Ла-Рок-д’Антероне, Бове, Рейнгау, Бад-Киссингене, Руре, Мекленбурге – Передней Померании, «Звезды белых ночей» и «Лики современного пианизма».

Фирма «Мелодия» выпустила два сольных альбома пианиста.

Дмитрий Маслеев солировал в концерте фестиваля «На страже мира» в честь 800-летия Александра Невского, прошедшего на горе Соколихе в Пскове в июне 2021 года.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.