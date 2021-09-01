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Ансамбль танца Сибири выступит в псковской филармонии

Концерт ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко состоится на сцене Большого концертного зала филармонии 24 сентября в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Известный в России хореографический коллектив представит псковичам программу «Душа и сила Сибири». В ТКД рассказали, что яркий и самобытный ансамбль выступает на крупнейших сценических площадках мира и входит в тройку самых известных коллективов, работающих в народно-сценическом жанре.

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко — культурное достояние России, ведущий коллектив Красноярской краевой филармонии. На мировой танцевальной сцене именно он олицетворяет Красноярский края и Сибирь. В репертуаре коллектива за предыдущие десятилетия появились новые танцы, пополнившие его репертуар и полюбившиеся зрителям — «Сказ о Сибири», «Сибирские женихи», «Сербская сюита», «Енисейская праздничная», хороводы «Перезвоны», «Околица».

«Артисты подарят зажигательный концерт любителям народного танца и яркой сценической хореографии, а также всем почитателям творчества ансамбля танца Сибири!» - отметили в ТКД.

В программу концерта вошли постановки из золотого фонда Михаила Годенко и номера, созданные современными хореографами.

Концерт проводится в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ. Программу реализует ФГБУК «Росконцерт».

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии по ссылке.