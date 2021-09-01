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Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии

Псковская областная филармония открывает 17 сентября новый сезон и 25-й юбилейный сезон Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Украшением программы станет участие в концерте известного пианиста Дмитрия Маслеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Псковские зрители уже знают музыканта по выступлению в июне на горе Соколиха в творческом проекте «На страже мира», напомнили в ТКД.

В программе концерта - «Первая симфония ми минор» финского классика Яна Сибелиуса, где сочетаются благородная лирика и духовная красота, мощь и невероятное мелодическое богатство и величественный и масштабный «Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор» – одно из самых исполняемых и любимых сочинений Сергея Рахманинова.

Дмитрий Маслеев окончил Московскую консерваторию в классе профессора Михаила Петухова, затем стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). В 2015 году музыкант одержал триумфальную победу на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, получив I премию и Золотую медаль. Последовавшие за победой гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории. В России он сотрудничает со всеми главными оркестрами страны, его сольные концерты проходят при полном аншлаге.

Особенно значимыми странами для пианиста стали Германия и Франция. Он неоднократно выступал в Мюнхенском филармоническом зале Гаштайг и Парижской филармонии. Во французской столице Дмитрий дебютировал с сольным концертом в музее Фонда Луи Виттона. Концерт транслировался телеканалом Medici TV, благодаря чему игру музыканта услышали тысячи людей во всем мире. Игрой Дмитрия Маслеева восхищались на фестивалях в Ла-Рок-д’Антероне, Рейнгау, Бад-Киссингене, на фортепианных фестивалях в Руре и Мекленбурге-Передней Померании. Дебют артиста с оркестром Берлинского радио под управлением Роберта Тревино, на котором прозвучала «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, прошел при полном аншлаге, подчеркнули в ТКД.

В январе 2017 года состоялся сольный дебют Дмитрия Маслеева в Карнеги-холле (Зал Исаака Стерна) с программой из произведений Скарлатти, Бетховена, Листа, Рахманинова и Прокофьева. В марте пианист повторил программу в Корнер-холле в Торонто, а в 2018 году совершил тур от западного до восточного побережья США с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. Музыкант также выступал с Филармоническим оркестром Французского радио, Национальным оркестром Лиона, Бамбергским симфоническим оркестром, Оркестром Кадакеса.

В 2017 году вышел первый сольный альбом Дмитрия Маслеева с музыкой Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича на легендарном отечественном лейбле «Мелодия». Альбом сразу же попал в чарты Spotify Top Classical 2017 и получил престижную премию немецких критиков (Preis der Deutschen Schallplattenkritik), добавили в ТКД.

17 сентября псковские зрители услышат виртуозную игру Дмитрия Маслеева на фортепиано и смогут по достоинству оценить его талант. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра – Николай Хондзинский.

Начало мероприятия в 19.00.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.