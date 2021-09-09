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В Псковской филармонии 1 октября прозвучит музыка Арно Бабаджаняна

Вечер музыки Арно Бабаджаняна пройдет в Псковской филармонии 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции

В большом зале Псковской филармонии Эстрадно-симфонический оркестр имени Бадхена под управлением Андрея Медведева представит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Арно Бабаджаняна.

Арно Арутюнович — автор множества эстрадных и академических произведений, в том числе и нескольких мюзиклов. Как пианист, в своем творчестве он, безусловно, уделял большое внимание фортепианным сочинениям, но наибольшее признание Арно Бабаджанян завоевал, как композитор-песенник. Особенно успешными были его творческие тандемы с известными поэтами: Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Леонидом Дербенёвым.

Песни Арно Бабаджаняна — срез золотой эпохи отечественной эстрады, как никто другой он умел сочетать патетику и юмор, богатство аранжировки и яркий мелодизм, остающиеся в памяти надолго, отметили в пресс-службе.

В программе концерта Эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена прозвучат как самые известные шлягеры, так и менее исполняемые сочинения композитора.

При поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы Театрально-концертная дирекция Псковской области, Международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна, СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Начало концерта - 19.00. Возрастное ограничение 6+.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.