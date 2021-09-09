Сцена / Концерты

Оркестр Министерства обороны выступает в Псковском кремле

Центральный военный оркестр Министерства обороны России дает концерт в Псковском кремле сегодня, 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открыл концерт торжественный марш Петра Чайковского. Как отметили ведущие мероприятия, это не случайно, ведь музыка этого композитора занимает особое место в русской культуре, и именно композиции Петра Чайковского сопровождали российских спортсменов, когда они шествовали на пьедестал во время Олимпиады в Токио.

Концерт проходит в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», посвященного 800-летию Александра Невского.

Вместе с ведущим творческим коллективом Вооруженных сил России на сцену выходят солисты: Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. Они исполняют военные марши, патриотические песни, а также классическую музыку.