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Произведения Сибелиуса и Рахманинова открыли 25-й сезон Губернаторского симфонического оркестра

В пятницу, 17 сентября, состоялось открытие 78-го филармонического сезона и юбилейного 25-го сезона Губернаторского симфонического оркестра. В большом концертном зале филармонии в Пскове звучат Первая симфония ми минор финского классика Яна Сибелиуса и концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Губернаторским симфоническим оркестром руководит главный дирижер и художественный руководитель коллектива Николай Хондзинский. Солистом выступает лауреат международных конкурсов Франции и Италии, обладатель 1-й премии и золотой медали международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист Московской Государственной Академической филармонии Дмитрий Маслеев.

Ранее пианист отметил, что открывать филармонический сезон в Пскове — большая честь. До этого момента Дмитрий Маслеев уже выступал в роли солиста на концерте под открытым небом «На страже мира. Александр Невский — 800».

«3-й концерт Рахманинова — „Эверест“ среди фортепианных концертов, невероятно глубокое, сложное сочинение. Но 40 минут звучания проходят как на одном дыхании», — отметил Дмитрий Маслеев.

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Как отметили в пресс-службе администрации региона, мероприятие стало участником программы «Пушкинская карта», реализация которой инициирована президентом России Владимиром Путиным.