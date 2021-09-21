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Ансамбль танца Сибири выступит в Пскове

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири Михаила Годенко выступит на сцене Большого концертного зала Псковской филармонии 24 сентября с концертной программой «Душа и сила Сибири». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сегодня, 21 сентября, ансамбль отправляется на гастроли по 18 городам России под эгидой «Росконцерта» — артисты выступят в Санкт-Петербурге, Пскове, Уфе, Брянске, Курске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и других городах.

На днях коллектив наградили благодарностью президента России Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ансамбль танца Сибири признан художественным достоянием России. В 1992 году в память о заслугах знаменитого хореографа и бессменного руководителя коллективу присвоено имя Михаила Годенко. В 1995 году ансамбль наградили почетным званием академического коллектива, а в 2009-м — статусом особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

«Неповторимый творческий почерк коллектива, индивидуальная манера исполнения, яркая палитра образов, высочайшая техника составляют основу высокого стиля Красноярского ансамбля танца Сибири», - отметили в пресс-службе. Михаил Годенко создал более 150 постановок, многие из них вошли в золотой фонд российской хореографии: «Сибирь моя», «У колодца», «Казачий пляс», «На птичьем дворе» и так далее.

Концерт в Пскове проводится в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт».

Заказ и бронирование билетов - на сайте филармонии.