Сцена / Концерты

Музыкальный вечер, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна, пройдет в Пскове 1 октября

Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена под управлением Андрея Медведева представит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Арно Бабаджаняна, в большом концертном зале филармонии в Пскове 1 октября в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«По традиции в первый день октября отмечается Международный день пожилого человека – День благодарности и уважения нашим родителям! Это праздник, который дает нам еще раз понять, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. Билеты на концерт в филармонию – идеальная возможность выразить свои чувства самым близким людям. Этот музыкальный вечер напомнит родителям о молодости, позволит погрузиться в особенную атмосферу золотой эпохи отечественной эстрады», - рассказали в ТКД.

В программе концерта Эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена прозвучат самые известные шлягеры выдающегося композитора. Это не только «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн» но и «Голубая тайга», «Письмо», «Кружит голову мимоза», «Воспоминание» и «Вокализ» и другие.

В концерте принимают участие солисты «Петербург-Концерта», лауреаты международных конкурсов: Сергей Зыков, Яна Леонтьева, Наталья Сорокина, Дмитрий Нестеров, Максим Щербицкий, Сурен Платонов.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы: Театрально-концертная дирекция Псковской области, Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна, СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Заказ и бронирование билетов - на сайте филармонии.