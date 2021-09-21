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Концерты в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в псковской филармонии

Два концерта в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в Псковской областной филармонии 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоятся два концерта пианиста Николая Кузнецова, лауреата международных конкурсов, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при «Monte Carlo Piano Masters» (Монако, 2021).

Концерты посвящены 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1901 - 1913). В создании памятника принимали участие два деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Часовня является частью Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Сборы от концертов направят на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли.

Программа концерта начало в 17.00:

П. И. Чайковский. «Времена года»

М. П. Мусоргский. «Богатырские ворота»

Программа концерта начало в 19.00:

Л. Ван Бетховен. «Лунная соната»

Бах-Зилоти. Прелюдия си минор

М. Равель. «Павана на смерть инфанты»

Г. Свиридов. Романс

П. И. Чайковский. «Сентиментальный вальс»

П. И. Чайковский. «Думка»

М. П. Мусоргский. «Богатырские ворота»

В пресс-службе отметили, что Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского. По оценке педагога: «Николай – уникальный человек, очень эмоциональный и тонкий музыкант. Его исполнение насыщено яркими образами и глубоким психологизмом. Это незаурядный талант. Его ждет большое будущее».

Николай Кузнецов является стипендиатом Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение», рассказали в ТКД.

«Обладатель гранта от сети фирм Pricewaterhouse Coopers, лауреат международного конкурса пианистов «Astana Piano Passion» (Казахстан), обладатель общественной премии «Будущее России», награжден стипендиями правительства Москвы и президента РФ», - добавили в пресс-службе.

Также в дирекции подчеркнули, что с 2018 года Николай Кузнецов - участник федеральной программы Московской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ «Звезды XXI века» и «Всероссийские филармонические сезоны».

«Редчайший исполнительский талант молодого пианиста отмечен многими высокими наградами на международных конкурсах. Он стал обладателем первого приза конкурса «Золотое кольцо Шопена» (Словения, 2011), конкурса-фестиваля славянской музыки им. М. Балакирева (2011), фестиваля романтической музыки молодых музыкантов Москвы «Virtuoso-2015», московского фестиваля «Yamaha music award» (2014), Международного конкурса пианистов в Панама-Сити (Панама, 2016), Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании (2018), Международного конкурса «Wandering music stars» (Израиль, 2019)», - заключили в региональной театрально-концертной дирекции.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.