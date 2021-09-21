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Красноярский ансамбль танца Сибири покажет в Пскове четыре новые постановки

Красноярский ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко покажет в Пскове четыре новые постановки. Об этом сообщил артист ансамбля Сергей Другов в ходе пресс-подхода перед началом концерта в Псковской филармонии.

«Концерт включает в себя номера, поставленные Михаилом Годенко - это номера золотого фонда российской хореографии и новые постановки, которые гармонично вплелись в программу. Среди них - "Околица", "Сельская сюита", "Сибирские женихи" и "Енисейская праздничная"», - рассказал Сергей Другов.

Артист подчеркнул, что постановщиками этих композиций стали балетмейстеры из Мурманска, Перми и Казахстана, которые прошли конкурсный отбор Первого Красноярского конкурса хореографов.

Солистка ансамбля Елена Раменская добавила, что коллектив в рамках гастролей посетит 18 городов России, среди них - Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Смоленск, Воронеж, Уфа и, Псков.

«В Пскове мы были давно - в 2010 году. Мы очень рады снова побывать здесь и станцевать сегодня для зрителей», - сказала Елена Раменская.

По ее словам, одной из особенностей коллектива являются костюмы, которые создают художники ансамбля.

«Наши костюмы яркие, в них много растительных орнаментов и отсылок к сибирской природе. Так, наш первый костюм показывает белоснежность сибирской зимы, снега, льда и лесов. Все самое красивое мы стараемся отразить в наших костюмах», - поделилась солистка ансамбля.

Артист Михаил Другов, говоря о том, чем привлекают зрителей сибирские танцы, подчеркнул многогранность красок, внесенных еще Михаилом Годенко.

«И, конечно, современные балетмейстеры как цепляют душу зрителя поверхностно, так и заходят в самое нутро зрителя. Мы дарим, широту, удаль и гармонию национального танца нашей всероссийской русской Сибири», - рассказал Сергей Другов.