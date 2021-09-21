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Балетмейстер красноярского ансамбля танца рассказала, чем артисты покорят псковского зрителя

Балетмейстер красноярского ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, заслуженная артистка России Анна Лысенко в ходе пресс-подхода рассказала, чем выступление коллектива покорит псковского зрителя, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш гастрольный тур с программой "Душа и сила Сибири" должен был состояться еще в 2020 году, однако его пришлось отложить. Мы рады вновь встретиться со зрителем и показать номера неповторимого годенковского стиля, которые с успехом были приняты более чем в 70 странах мира, на самых знаковых площадках», - рассказала Анна Лысенко.

Особенностью танцевальной программы коллектива, по ее словам, является простота и жизненность сюжетов танца, которая до сих пор вызывает интерес публики разных возрастов.

«Молодые танцовщики, которые приходят в наш коллектив, с удовольствием несут стиль ансамбля. Нас отличает статность парней, высокие темпы танцев и, конечно, трюковая часть. Все девушки ансамбля - традиционно блондинки и, конечно, все красивые», - подчеркнула балетмейстер.

Она добавила, что в этом сезоне для ансамбля произошло два значимых события. В мае президент России выразил благодарность коллективу за вклад в развитие культуры и многолетнюю деятельность.

Кроме того, компания «Аэрофлот» назвала один из самолетов именем Михаила Годенко.

«Это потрясающее событие - самолет с именем нашего мастера теперь парит в небе, над другими странами. Мы гордимся тем, что мастер смотрит с небес на наш ансамбль в прямом и переносном смысле», - сказала Анна Лысенко.

В заключение она поблагодарила «Росконцерт» за поддержку в гастрольном туре и выразила надежду на возможность посмотреть город и познакомиться с ним поближе.