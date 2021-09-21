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Сцена / Концерты

Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове

28.09.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения армянского советского композитора, пианиста, педагога, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна, пройдет в псковской филармонии в пятницу, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие организовано Театрально-концертной дирекций Псковской области при поддержке региональной администрации, комитета по культуре Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна, ГБУК «Петербург-Концерт».

В концерте примут участие Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена под управлением Андрея Медведева и лауреаты международных конкурсов: Сергей Зыков, Яна Леонтьева, Наталья Сорокина, Дмитрий Нестеров, Максим Щербицкий, Сурен Платонов.

«Любителям эстрады Арно Бабаджанян известен как знаменитый композитор-песенник, но эта слава несколько затмила другие стороны его творчества, а между тем он был выдающимся пианистом и автором целого ряда камерных, инструментальных и симфонических сочинений», - заметили в ТКД.

Арно Бабаджанян ушел из жизни в 1983 году, на пике своей популярности. Даже будучи тяжело больным, он оставался для всех жизнерадостным человеком с большим и добрым сердцем, как и его музыка, рассказали организаторы вечера. 

В программе концерта Эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена прозвучат самые известные шлягеры выдающегося композитора. Это не только «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн» но и «Голубая тайга», «Письмо», «Кружит голову мимоза», «Воспоминание» и «Вокализ» и другие.

Начнется концерт в 19.00.

«По традиции в первый день октября отмечается Международный день пожилого человека – день благодарности и уважения нашим родителям! Это праздник, который дает нам еще раз понять, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. Билеты на концерт в филармонию – идеальная возможность выразить свои чувства самым близким людям», - добавили в ТКД.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии со ссылке.  

Теги: #концерт #псков #ТКД #день пожилого человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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