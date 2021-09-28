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Псковичи отметили День музыки концертом в честь Арно Бабаджаняна

Памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения армянского советского композитора, пианиста, педагога, Народного артиста СССР Арно Бабаджаняна состоялся в концертном зале Псковской филармонии в Международный день музыки, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие организовала Театрально-концертная дирекция при поддержке региональной администрации, комитета по культуре Псковской области Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна, СПб ГБУК «Петербург-Концерт». В памятном вечере приняли участие Эстрадно-симфонический оркестр имени Анатолия Бадхена под управлением Андрея Медведева и лауреаты международных конкурсов: Сергей Зыков, Яна Леонтьева, Наталья Сорокина, Дмитрий Нестеров, Максим Щербицкий, Сурен Платонов.

Перед началом музыкального вечера заместитель руководителя регионального комитета по культуре Владимир Куприн зачитал приветственный адрес от председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой.

«Мы рады приветствовать вас на Псковской земле! 21 января 2021 года исполнилось 100 лет со Дня рождения Арно Бабаджаняна, легендарного советского композитора XX века, пианиста, педагога, народного артиста СССР. Творческий путь Арно Бабаджаняна является ярким примером большого таланта, чья музыка объединяет людей независимо от возраста. Его творчество принадлежит всему миру, для него не существует границ и временных рамок – это гордость и слава нашей страны», - говорилось в обращении.

Региональный комитет по культуре выразил благодарность Санкт-Петербургскому Государственному бюджетному учреждению культуры «Петербург-концерт» и Международному Фонду памяти Арно Бабаджаняна за помощь в организации концерта, за приезд в Псков, который, подарил новые яркие впечатления жителям Псковской области, добавили в ТКД.

«Все вступления артистов были тепло встречены зрителями. Зал благодарил музыкантов стоя, криками "браво!"», - подчеркнули в театрально-концертной дирекции.

Гости памятного вечера услышали самые известные шлягеры выдающегося композитора. Среди них - «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Свадьба», «Ноктюрн» но и «Голубая тайга», «Письмо», «Кружит голову мимоза», «Воспоминание» и «Вокализ» и другие.

В заключении вечера Генеральный продюсер Фонда памяти Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц вручил Благодарственные дипломы всем участникам концерта и наградил руководителя Эстрадно-симфонического оркестра имени Анатолия Бадхена Андрея Медведева и руководителя армянской диаспоры в Пскове Меружана Вермишяна юбилейными медалями в честь 100-летия со дня рождения Арно Бабаджаняна.