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Сцена / Концерты

Скорректированную афишу представила псковская филармония

14.10.2021 16:13|ПсковКомментариев: 1

Скорректированную афишу мероприятий представила Псковская областная филармония. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертной дирекции»

  • Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский перенесли на 25 ноября, начало в 19.00;
  • Концерт группы BrainStorm переносится на 3 декабря, начало в 19.00;
  • «Добрые выходные» - музыкально-образовательная программа Московской консерватории «Консерватория-детям» состоится 12 декабря в 17.00;
  • Благотворительный концерт лауреата международных конкурсов Николая Кузнецова переносится на 30 января 2022 года в 19.00;
  • Спектакль «Сирена и Виктория», который должен был состояться 3 ноября в 18.00 — отменяется, билеты можно сдать в кассу филармонии.
  • Концерт Елены Ваенги переносится на 18 января 2022 года.

«Все ранее приобретенные билеты действительны», - отметили в пресс-службе.

Также зрителям напомнили, что с понедельника, 11 октября, во всех учреждениях культуры в Псковской области количество зрителей не должно превышать более 50% от общего количества посадочных мест в зале. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия осуществляется исключительно при наличии одного из двух документов: документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Это требование озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 8 октября 2021 года.

«Зрители, у которых нет документа подтверждающего вакцинацию от коронавируса, могут вернуть ранее приобретенные билеты за полную стоимость. Осуществить возврат необходимо до даты проведения мероприятия», - добавили в ТКД.

Соответствующие изменения были внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию COVID-19.

Теги: #концерт #псков #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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