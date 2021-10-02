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Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии

Концертное детское мультимедиа-шоу «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» арт-проекта «Новая сказка» покажут в БКЗ Псковской областной филармонии 5 ноября в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

«На сцене Псковской филармонии зрители увидят синтез богатых традиций русского искусства и фольклора, виртуозного исполнительского мастерства и современных технологий. Экспрессивное выступление солиста-сказочника дополнят визуальные проекции динамических картин и живое звучание симфонического оркестра», - рассказали в ТКД.

«Новая сказка» — инновационный арт-проект, созданный артистами, выпускниками Московской консерватории и академии имени Гнесиных совместно с художниками и продюсерами театрально-концертной сферы. Для постановки каждой сказки создается уникальный сценарий, привлекаются известные имена из мира театра и музыки. В команде проекта — как музыканты с многолетним концертным опытом, лауреаты международных конкурсов в сфере искусства, так и опытные специалисты по современным художественным технологиям.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — это уже второе концертное шоу арт-проекта, которое развивает успех дебютной работы коллектива - симфонической сказки на музыку русских композиторов «Царевна-Лягушка». В дальнейшем планируется реализация в мультимедийном формате и других известных русских, европейских и восточных сказок.

Специально для проекта "Новая сказка" разработали впечатляющие динамические декорации и огромный экран, на который в режиме реального времени проецируются красочные иллюстрации, использующие технологии видеомэппинга и нейросети. Дополняют концертное шоу продуманные костюмы и спецэффекты: световую картину курирует лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», а костюмы создавались под руководством художника Большого театра России, добавили в ТКД.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» от арт-проекта «Новая сказка» - это погружение в красочный и с детства знакомый мир Пушкинской сказки. Виртуозное сценическое исполнение музыки великих композиторов Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Вагнера, Дебюсси и Штрауса в сочетании с волшебными авторскими проекциями на широком экране продемонстрирует новый, современный взгляд на классическое прочтение признанного шедевра, заключили в пресс-службе.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.