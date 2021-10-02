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Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове

Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Концерт состоится в честь 25-летия Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в 19.00 в большом концертном зале филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

«С 1996-го года в Пскове звучит живая симфоническая музыка в исполнении собственного оркестра, в городе выросло несколько поколений слушателей, исполнено множество программ, поставлены оперы, осуществлено сотрудничество с солистами ведущих музыкальных театров и филармоний, прошли гастроли в Финляндии, Латвии, Эстонии, Новгороде, в Капелле и Смольном соборе Санкт-Петербурга», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что юбилейный год проходит в непростых условиях пандемии, под руководством нынешнего главного дирижера Николая Хондзинского оркестр продолжает активно работать, принимая участие в оперных и балетных постановках, фестивалях на открытом воздухе «Музыка на воде», «На страже мира», open air концертах «Лавандовая ночь» и «Золото Вены».

«Готовится и юбилейный концерт, идея которого пока сохраняет интригу. Но, безусловно, вечер в честь четвертьвекового юбилея в гостеприимном зале БКЗ Псковской филармонии обещает удивить, восхитить и порадовать публику незабываемой встречей с Музыкой, оставив в сердцах ее поклонников яркое впечатление. С ним Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и продолжит движение по своему третьему десятилетию под благодарные аплодисменты слушателей», - добавили в пресс-службе.

Заказать или забронировать билеты можно на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель карты может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Зрителям напомнили, что если посетитель старше 18 лет, то необходимо предоставить либо документ/ OR-код о завершенной вакцинации от COVID-19, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.