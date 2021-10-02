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Сцена / Концерты

Балетную классику для детей представят в псковской филармонии

08.11.2021 13:09|ПсковКомментариев: 0

Классический балет для юных зрителей представит Имперский русский балет в рамках своих выступлений в большом концертном зале Псковской областной филармонии 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Знаменитые мелодии балета Чайковского поведут слушателей в мир волшебной сказки, где на берегах горного озера Принц Зигфрид повстречает Королеву лебедей Одетту, а злой волшебник Ротбарт с дочерью Одиллией сделают все, чтобы помешать их счастью. Красота, изящество, сказочные приключения героев и торжество любви над злыми силами ждут детей и их родителей на этом представлении», - подчеркнули в ТКД.

Интересно, что за несколько лет до создания легендарного балета, Петр Чайковский уже сочинил небольшой балет «Озеро лебедей» для своих племянников, который и был исполнен под чутким руководством композитора в имении его сестры – Каменке. Так что, первыми слушателями мелодий, впоследствии получивших всемирную известность, стали именно дети, отметили в ТКД.

Начало концерта в 11:00. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить балет при наличии одного из двух документов: документа/ QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев. Посетить мероприятие дети смогут вместе с родителями, у которых есть необходимые документы.

Теги: #дети #ТКД #балет #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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