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Елизавета Барышникова пригласила псковичей на 25-летие Губернаторского симфонического оркестра

Директор Псковской области филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 ноября пригласила всех желающих на юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра.

«Всех приглашаю 25 ноября в большой концертный зал филармонии, это будет 25-летие Губернаторского симфонического оркестра, - сказала она. - Это будет погружение в историю оркестра. При этом мы не скатываемся в необходимость рассказать все-все, потому что это, действительно, кому-то может быть скучным».

По ее словам, это будет «красивый концерт с красивой музыкой и ощущением того, что пришел на день рождения».

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«В начале концерта будет небольшая торжественная часть», - добавила директор филармонии.