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Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура

Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура и выступит на сцене БКЗ филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

«Дима Билан – суперзвезда российской эстрады, который завоевал доверие и любовь миллионов поклонников: когда-то "ночной хулиган", сегодня – заслуженный артист России. Он относится к тем редким представителям шоу-бизнеса, которые локомотивом идут вперед, не останавливаясь на достигнутом, продолжая открывать публике новые грани своего таланта», - отметили организаторы.

Дима Билан всегда держит в секрете детали нового концерта, оставляя место для интриги. «Каждый его концерт – это шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, спецэффектами, а главное, живым исполнением песен, покоривших главные пьедесталы российских хит-парадов», - добавили организаторы концерта.

21 ноября на сцене БКЗ филармонии Дима Билан представит свое незабываемое шоу, которое не оставит равнодушным ни одного гостя!

Билеты можно приобрести онлайн.

Возрастная категория: 6+.