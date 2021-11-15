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Основатели поздравили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием

В 1996 году в истории культурной жизни Псковской области произошло событие, которое можно назвать историческим, – был создан симфонический оркестр. С тех пор в Пскове звучит живая симфоническая музыка в исполнении собственного оркестра. У истоков его создания стояли тогда еще председатель комитета по культуре Александр Голышев, директор, заслуженный работник культуры Александр Роор и дирижер – известный в Пскове музыкант Аркадий Галковский.

В преддверии праздничного концерта те, кто стоял у истоков такого большого и важного дела для региона, поделились своими воспоминаниями и рассказали, как все начиналось.

По словам экс-председателя комитета по культуре Александра Голышева, музыкальная общественность Пскова всегда мечтала, чтобы в городе был симфонический оркестр. «Был у нас такой совершенно уникальный преподаватель музыкального училища Михаил Ионович Ривкин, и вот он был близок к этой мечте. Симфонический, тогда студенческий, оркестр музыкального училища исполнял роль симфонического областного оркестра, выступал на многих торжественных мероприятиях», – рассказал он.

Александр Голышев вспоминает, что поначалу создать областной оркестр не получалось. «И вот вся страна стала готовиться к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина. Это позволило в конце 1996 года мне издать приказ "О подготовке к созданию симфонического оркестра", и начались прослушивания, конкурсные наборы. И первый концерт симфонического оркестра в полном штатном составе прозвучал в Пушкинские дни 1997 года в нашем театре», – поделился экс-председатель комитета по культуре.

«Надо сказать, что моим приказом был назначен директором оркестра Александр Петрович Роор, и вся эта огромная работа была связана именно с его именем. Это были его заслуги, организационные и художественные. А на первом концерте 1997 года уже главным дирижером был Аркадий Валентинович Галковский. И мы сразу все поняли, что оркестр действительно имеет большой потенциал! И в полной мере мы смогли это увидеть и услышать уже в июне 1999 года – это был концерт, посвященный 200-летию Александра Сергеевича Пушкина», – добавил Александр Голышев.

Своими воспоминаниями о создании оркестра поделился и первый дирижер симфонического оркестра Аркадий Галковский. «Все нарядные, в костюмах, людей было много в зале, все сильно обрадовались этому факту – здорово, что получается», - рассказал он.

«В театре присутствовали все ведущие литераторы того времени, были и приглашенные музыканты, композиторы. Очень серьезный был состав гостей Пушкинского праздника, и они все отметили именно триумфальный характер выступления нашего оркестра», – сказал Александр Голышев.

«Так что, когда мы говорим об оркестре, то два великих имени для нас – это Роор и Галковский. Это по-настоящему был их большой творческий подвиг!» – подытожил он.

Сегодня, опираясь на свой многолетний опыт, Александр Роор, первый руководитель симфонического оркестра, без стеснения говорит, что каждый раз перед началом концерта он, находясь в зале, волнуется за музыкантов и никак не может от этого избавиться.

«Вот они появляются на сцене, зал аплодирует. Господи! 25 лет некоторые из них выходят в составе оркестра на свои рабочие места и делают свое благородное дело», – восхищается Александр Петрович. «Меняются дирижеры, директора, программы, залы, аудитории, а они все в строю», – сказал экс-директор оркестра.

«Сейчас Илья Кричевский, как и 25 лет назад, даст "Ля", а Лена Соколова убедится, что все настроились, и тогда выйдет дирижер. И все начнется заново, – добавил Александр Роор. – А мы будем долго помнить чудо рождения музыки. Будем помнить и первого дирижера оркестра Аркадия Валентиновича Галковского, без которого рождение оркестра было бы вряд ли возможно».

Александр Голышев подчеркнул, что он рад тому, «что сегодня оркестр стал Губернаторским, что он находит новые великолепные формы».

«Этим летом мы были свидетелями, как они осваивают и наши историко-культурные пространства. Характер города, характер культуры определяется наличием и уровнем симфонического оркестра. В этом плане с большой радостью хочу сказать, что действительно оркестр сегодня звучит в полный голос. Это великое дело, которое продолжают очень талантливые и умные люди!» – заключил он.

В преддверии праздничной даты Александр Роор передал поздравления музыкантам и руководству оркестра. Он пожелал здоровья, счастья и радости творчества. А первый дирижер оркестра Аркадий Галковский пожелал, «чтобы оркестр сохранился и выполнял свои функции, развивал материальную базу и приглашал новых людей работать в оркестр».

25 ноября в 19.00 в большом концертном зале филармонии состоится концерт, посвященный 25-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Заказать или забронировать билеты можно на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта», отметили организаторы.

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации + тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области