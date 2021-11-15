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Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии

После долгого перерыва в БКЗ Псковской областной филармонии вновь состоится ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины». Он пройдет 2 декабря, в четверг, и начнется в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Молодые талантливые музыканты выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. В рамках концерта пройдет награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного Колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных города Москвы.

«Предстоящий концерт – это выступления тех, кому и дальше сохранять наше духовное наследие, кто уже добился больших успехов в музыкальном мире, и кто стал обладателем лауреатских званий, наград и стипендий различных уровней», - заметили в ТКД.

Специальный гость мероприятия - Даниил Тюрин. Он родился в Белграде в 2007 году. С 2016-го обучался в средней специальной музыкальной школе-студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2018-м поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Лауреат Международного конкурса юных пианистов «На лучшее исполнение произведений Азера Дадашева» (Баку, 2016; специальный приз Союза композиторов Азербайджана), Республиканского конкурса юных пианистов (Баку, 2018; I премия), Международного конкурса юных пианистов имени Доры Пеячевич (Осиек, Хорватия, 2019; I премия), Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (Москва, 2021; шесть специальных призов).

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации + теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.