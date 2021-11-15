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Сцена / Концерты

Виват, оркестр!

26.11.2021 11:13|ПсковКомментариев: 0

Даже не верится, что им 25! Слишком мало для солидного классического оркестра и слишком много для коллектива, успешно осваивающего новые пути и форматы. Тем не менее: в эти дни Псковский губернаторский симфонический оркестр празднует четверть века. На страницах его истории - сотни имен и музыкальных произведений, множество проектов и фестивалей, масса побед и новых достижений, море цветов и восторженных откликов. Но, наверное, таких бурных и долгих аплодисментов, как вчера, в день юбилейного концерта, наш оркестр еще не слышал. Они звучали как будто в благодарность за все эти годы, за все мгновения встречи с прекрасным искусством.

 

Выступление юбиляров открылось произведением, которое стало визитной карточкой нашего оркестра - увертюрой Римского-Корсакова к опере «Псковитянка». Музыку сопровождал видеоряд, в котором глазам зрителей открывался Псков с его душевными пейзажами, суровыми башнями, старинными храмами. Старая добрая классика задала тон всему вечеру: в программе концерта прозвучали произведения, давно полюбившиеся постоянным поклонникам оркестра. Вальс Арама Хачатуряна из музыки к драме Лермонтова «Маскарад», фрагменты из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель», Менуэт из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» - многие псковичи уже слышали эти шедевры мирового искусства на сцене филармонии. Сюрпризом для публики стали рахманиновский «Вокализ» - его исполнила молодая солистка Михайловского театра Екатерина Фенина, и Па-де-де из балета Чайковского «Щелкунчик», которое музыканты исполнили в сопровождении артистов Русского имперского балета Гедиминаса Таранды.

Поздравляя Псковский симфонический оркестр с юбилеем, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что оркестр стал музыкальным брендом региона. «Уникальный творческий коллектив заложил основу особого звучания, которое с годами совершенствовалось и развивалось, - сказала она в своем видеообращении. - Оркестр ведет активную концертную деятельность, на его счету не одна сотня выступлений на различных площадках. Каждый сезон отмечен появлением новых программ, которые всегда находят живой отклик у слушателей».

Говоря об этапах развития оркестра, ведущие концерта - солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист России Ян Осин – вспомнили всех, кто стоял у истоков коллектива. Среди них – заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» Александр Роор, бывший в середине 90-х главой комитета по культуре и туризму области Александр Голышев, первый дирижер оркестра Аркадий Галковский. Гостям вечера представили редкие видеокадры, запечатлевшие первые шаги творческого коллектива.

Главный дирижер Псковского губернаторского симфонического коллектива Николай Хондзинский назвал имена музыкантов, которые сегодня сохраняют традиции, заложенные когда-то первым составом, и вместе с тем смело включаются в новые проекты, среди которых – значимые фестивали классической музыки, концерты под открытым небом и первая в истории псковской музыки постановка оперы.  

В числе новых экспериментов оркестра нельзя не назвать и сотрудничество с современным российским композитором, профессором Юрием Абдоковым. Практика привлечения композиторов-резидентов широко распространена в лучших оркестрах мира. Даже среди столичных оркестров нашей страны только единицы имеют в штате эту должность. Тем ценнее возможность такого сотрудничества. Символически именно произведением этого современного автора – поэмой для струнного оркестра «Осенние молитвы» - завершилось юбилейное выступление псковских музыкантов.

В финале концерта Николай Хондзинский поблагодарил слушателей за постоянную поддержку. «Нам очень приятно дарить свое тепло вам, - признался он. – Мы работаем для того, чтобы вы уходили из этого зала с чувством того, что прикоснулись к чему-то прекрасному». Под гром аплодисментов главный дирижер пригласил на сцену тех, без кого коллектива бы попросту не было. Александр Голышев выразил надежду, что спустя 25 лет состоится еще одна встреча, и все ее участники вновь смогут сказать друг другу много теплых слов. А Александр Роор как на духу объявил: «На самом деле все придумал Голышев, мы с Аркашей (Аркадием Галковским – от ред.) только делали».

Зрители долго не расходились: действительно, в зале царило ощущение встречи старых добрых друзей. «Я хожу на концерты нашего оркестра с самого его рождения, - рассказала нам поклонница коллектива Нина. – Я, конечно, получаю истинное удовольствие от выступлений, вижу профессиональный рост оркестра. Хочется пожелать музыкантам долгой творческой жизни, удачи во всем. А мы - зрители - с удовольствием всегда их поддержим и всегда будем приходить на концерты».

Владимир Ерофеевич Тимофеев тоже прекрасно помнит первые выступления Псковского симфонического: с 1985 по 2000 год он был начальником производственного отдела Псковского ипподрома – конная группа регулярно принимала участие в музыкальных фестивалях и праздновании Дней Пушкинской поэзии. Сейчас он живет далеко от Пскова, но в юбилейные для оркестра дни ему посчастливилось оказаться в родном городе и попасть на концерт. «Впечатления замечательные, - улыбается Владимир Ерофеевич. – На таких музыкальных вечерах мы сейчас бываем редко, так как живем в деревне. Но все очень здорово. Класс! Больше всего понравилась «Метель» Свиридова».

Положительные эмоции оставит концерт и у Евгения. «Билеты все очень быстро раскупили, - говорит он. – Но нам посчастливилось приобрести их. Поэтому вдвойне приятно оказаться здесь, мне все очень понравилось». Его спутница Кристина признается: «Хочется приходить еще. Жду каждый концерт и всегда слежу за афишей. Видно, какая большая работа проделана оркестром за последний год, несмотря на все ограничения, которые были вызваны пандемией».

«Порадовал визуальный ряд, - делится впечатлением Денис. – Все эффекты были хороши: прожектора, даже дым небольшой. Свиридов бы неплох, но больше всего мне понравилась музыка и исполнение произведения современного композитора. Музыкантам - дальнейшего развития и новых инструментов!»

Не обошлось и без критических замечаний: строгие горожане горячо любят свой оркестр, но все же и про объективность не забывают. Например, псковичку Раису Ивановну расстроило, что ведущие концерта – прекрасные вокалисты – так и не порадовали слушателей своим пением. А так – впечатления великолепные. «Очень хороший концерт, чувствуется, какая мощь у оркестра, - считает она. – Коллектив вырос очень-очень. Я не помню 25 лет назад, но буквально за последние пять лет - большой рост».

Торжественные речи и юбилейные тосты позади, а впереди у разменявшего четверть века оркестра – новые концерты и проекты. 2 декабря - ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины», а 10 декабря – премьера знаменитой «Богемы» Джакомо Пуччини в рамках 1-го Международного фестиваля современного искусства Николая Хондзинского «MAGNUM OPUS». Что дальше? Для ответа на этот вопрос не можем не воспользоваться любимым хештегом Псковской филармонии: #сюрпризыбудут!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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