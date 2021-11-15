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Музыка Штрауса и Легара прозвучит на концерте «Венский Новый год» в Пскове

Традиционный концерт «Венский Новый год» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Этот яркий концерт в стиле рождественского праздника Вены станет настоящим подарком для публики и согреет сердца в этот предновогодний вечер. 24 декабря в программу войдут подлинные жемчужины классической музыки Иоганна Штрауса, Франца Легара и их современников», - рассказали в ТКД.

Концерт состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии. «Там прозвучат произведения великих композиторов венской школы, которых объединяет виртуозное владение разными стилями музыки и приемами композиции: от народных песен до оперетты. В их сочинениях органично сочетаются чувства и интеллект, трагическое и комическое, точный расчет и естественность, непринужденность высказывания», - отметили организаторы мероприятия.

Солисты концерта – неоднократные участники open-air «Золото Вены», «Лавандовая ночь» и онлайн-концертов в Пскове, лауреаты международных конкурсов, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко.

«Атмосфера концерта напомнит зрителям ежегодно проходящий праздник классической музыки в Золотом зале Венской филармонии Мюзикферайн. Программа будет одинаково интересна как знатокам классической музыки, так и слушателям, которые только начинают свое общение с ней», - добавили в ТКД.

Там также напомнили, что художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области - Николай Хондзинский. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Мероприятие начнется в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.