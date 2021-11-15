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Концерт на электронном органе впервые состоялся в Пскове

Первый концерт на электронном органе состоялся в Пскове сегодня, 16 декабря. Мероприятие прошло в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это начало чего-то нового в Пскове. Теперь в столице нашего региона мы имеем возможность слушать орган, бывать на концертах, а также, что не менее важно, проводить обучение для студентов этого славного учебного заведения. Надеемся, что на этом инструменте теперь будет играть большее количество людей», - выступил на открытии концерта лауреат международных конкурсов, активно гастролирующий органист, преподаватель колледжа Денис Маханько.

Он был одним из инициаторов установки органа в колледже, идею также поддержали заслуженный артист России, заведующий кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Даниэль Зарецкий и органист Дина Ихина.

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«Орган достаточно скромных размеров, но в нем записаны звуки целых четырех естественных духовых органов. То есть это не инструмент, который синтезирует нам звучание, а инструмент, который через колонки передает нам звучание реальных органов. С настоящим духовым органом он, конечно, никогда не сравнится, но в чем-то он его даже догоняет, потому что мы можем включать на нем звуки одновременно нескольких органов», - отметил Денис Маханько.

В стенах колледжа сегодня прозвучали два концерта для органа с оркестром Мишеля Корета и Георга Фридриха Генделя. Также в программе были сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Пьера Кошеро.

В концерте принял участие недавно созданный ансамбль солистов «Камерата-Псков», в котором состоят музыканты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.