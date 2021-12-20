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Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, что в период пандемии сфере культуры приходится работать в усиленном режиме.

«Из-за пандемии культура не расслабилась, а, наоборот, напряглась. Те проекты, которые планировались на первую половину сезона, приходится реализовывать в рамках последних двух месяцев», - сообщила гостья студии.

Она отметила, что из-за сложившихся обстоятельств, филармония проводит около семи концертов Губернаторского симфонического оркестра за один месяц. «Для нас это неслыханная цифра, обычно так часто мы их не делаем. При этом все сопровождается аншлагами», - прокомментировала Елизавета Барышникова.

Так, концерты оркестра в 2016 году посетили 6 900 зрителей, в 2019-м — 11 000 человек, а в этом году, учитывая все новые ограничения, мероприятия посетили около 14 000 человек.