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«Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт

Концерт «Венский Новый год» состоится сегодня, 24 декабря, в Псковской областной филармонии в 19.00. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала директор учреждения Елизавета Барышникова.

Она сообщила, что солисты Виолетта Лукьяненко и Альберт Джалилов, с которыми филармония работает в рамках проекта «Золото Вены», объединились как сценические партнеры в Пскове и дают концерты по всей стране.

«Когда они приезжают к нам, они делятся невероятной, теплой энергетикой. Так что, сегодня будет очень теплый, яркий и веселый концерт», - отметила гостья студии.

Кроме того, по словам директора филармонии, в марте псковичей ожидает премьера «Ромео и Джульетта» от труппы «Имперского русского балета» под руководством Гедиминаса Таранды. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля русской музыки.