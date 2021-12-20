«Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт

Концерт «Венский Новый год» состоится сегодня, 24 декабря, в Псковской областной филармонии в 19.00. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала директор учреждения Елизавета Барышникова.
Она сообщила, что солисты Виолетта Лукьяненко и Альберт Джалилов, с которыми филармония работает в рамках проекта «Золото Вены», объединились как сценические партнеры в Пскове и дают концерты по всей стране.
Кроме того, по словам директора филармонии, в марте псковичей ожидает премьера «Ромео и Джульетта» от труппы «Имперского русского балета» под руководством Гедиминаса Таранды. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля русской музыки.