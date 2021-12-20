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Лучшие композиции ансамбля «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…»

Лучшие композиции ансамбля русской музыки «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…» на сцене Большого концертного зала филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Концерт ансамбля русской музыки «Псков» состоится в БКЗ филармонии 29 декабря. Название концерта «Зову тебя Россиею…» созвучно с программой, которая создавалась специально для выступлений коллектива в районах Псковской области с целью просветительства в рамках фестиваля с таким же названием, пояснили в ТКД.

«Фестиваль "Зову тебя Россиею…" с успехом проходил в течение календарного 2021 года и был призван охватить самые отдаленные районные центры области. Артисты ансамбля проехали множество городов и поселков с этой программой. Каждое выступление ансамбля "Псков" — большой праздник для любителей русской музыки», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

В гала-концерте «Зову тебя Россиею…» прозвучат самые популярные композиции из репертуара коллектива. Во всей красе предстанет традиционная псковская школа исполнительства на народных инструментах с ее музыкальным богатством и многообразием напевов, наигрышей, анонсировали в ТКД.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил организаторам этого музыкального проекта записать исполняемые ансамблем номера в виде аудиосборника. Идею поддержали руководство филармонии и артисты коллектива «Псков», и сейчас идет работа над сборником, в который войдут лучшие инструментальные композиции из репертуара ансамбля.

«"Псков" - уникальный и единственный по своему составу инструментов и исполнителей коллектив в России, наряду с привычными баянами и домрами используются гусли звончатые, жалейки, гармонь», - рассказали в ТКД.

Специальным гостем и ведущим концерта станет российский дизайнер моды, ювелир, телерадиожурналист Раф Сардаров. Он расскажет о новом готовящемся показе, в котором свое важное место займёт ансамбль русской музыки «Псков» и фестиваль «Зову тебя Россиею…». Например, какие люди встречались артистам во время гастролей, что запомнилось примечательного и важного, какие эмоции получали зрители на концертах и чем фестиваль оказался уникален. А именно тем, что был так близок и доступен людям.

Художественный руководитель ансамбля «Псков» – Ольга Алексеева, музыкальный руководитель – Маргарита Тепонайнен. Солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Елена Ленина, Ольга Алексеева (гусли), Сергей Поторочин, Денис Горев (балалайка), Маргарита Тепонайнен (домра), Владимир Салиев (гармонь).

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Начало гала-концерта «Зову тебя Россиею…» 29 декабря в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Добавим, зрители старше 18 лет смогут посетить концерт филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.