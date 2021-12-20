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Сцена / Концерты

Счастье в музыке: новогоднее настроение подарила псковичам филармония

25.12.2021 14:13|ПсковКомментариев: 0

У всей страны Новый год ассоциируется с «Иронией судьбы», а у псковичей - с традиционным праздничным концертом симфонического оркестра в областной филармонии. Два года назад в конце декабря главный дирижер Николай Хондзинский предложил слушателям перенестись в Золотой зал Мюзикферайн в Вене, в этом году проверенный временем формат и репертуар вновь подарил публике ощущение сказочного праздника и безмятежного счастья.

В программе вчерашнего концерта прозвучали вальсы и польки Штрауса, арии из оперетт Легара и Штольца. Оркестранты играли легко, изящно, воздушно, свежо: музыка то окутывала зал метелью, то  редкими снежинками парила в воздухе, осыпая завороженных слушателей. Но при этом на концерте было удивительно тепло: во многом это ощущение - заслуга солистов, неоднократных участников open-air «Золото Вены», «Лавандовая ночь» и онлайн-концертов в Пскове, лауреатов международных конкурсов, заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова и солистки Мариинского театра Виолетты Лукьяненко.

Обаяние, тонкий юмор и невероятная энергетика этих талантливых исполнителей захватила публику. Настоящие артисты, они абсолютно естественно и непосредственно вели себя на сцене. Думается, любой театральный режиссер, увидев Виолетту Лукьяненко, сразу пригласил бы ее на главную женскую роль в свою постановку. Ей под силу все - и глубокие психологические образы, и легкомысленные лукавые героини. Виолетта еще и потрясающе пластична: на концерте она и повальсировала с маэстро Хондзинским, и, исполняя песню о Вилье из оперетты Легара «Веселая вдова», закружилась босиком, скинув лодочки.

Альберт Жалилов тоже покорил псковичей своей открытостью и искренностью. Он поздравлял публику с наступающим Новым годом, перешучивался с дирижером и слушателями и даже умудрился пройтись колесом по сцене. В классическом костюме! А уж когда, исполняя Выходную арию графа Данило из «Веселой вдовы», он еще и перефразировал текст, публика окончательно и бесповоротно в него влюбилась. Вот как звучала эта ария в обновленной версии Венского Нового года:

Иду по Пскову я,

Там ждут меня друзья.

Там жар сердечный ценят,

Там дружбе не изменят!

Там смех, там блеск огней,

Весёлый круг друзей,

И забываешь скуку,

И на душе светлей!..

Если что, в первоисточнике - «иду к «Максиму» я».

Восхищенные псковичи несколько раз вызывали солистов на бис. «Концерт восхитительный, завораживающий, сразу появилось предпраздничное настроение, - поделилась с нами впечатлениями гостья концерта, представившаяся Светланой. - Замечательный завораживающий репертуар и много моментов, оживляющих классику. Например, мне понравилось, как в польке «Тик-так» Штрауса оркестр подпел партию. Солисты прекрасные. И очень спортивные, как оказалось». 

С восхищением отозвались о концерте и псковички Тамара Михайловна и Антонина Федоровна: им больше всего понравился марш Радецкого - «пьеса для зала с оркестром», как представили ее публике. «Пришли сегодня в БКЗ, потому что ждем Новый год, любим оперетту и обожаем наш симфонический оркестр, - говорят дамы. - Это музыка для души!»

Молодые девушки на последнем ряду признаются: на концерте классической музыки они впервые в жизни, живое исполнение симфонического оркестра для них тоже открытие. На концерт пришли в порядке эксперимента. Опыт оказался удачным: полтора часа пролетели незаметно. «Казалось бы - тебя не развлекают, это не спектакль, был страх, что будет скучно и сонно, - объясняет одна из них. - Но мы решили еще раз прийти на какое-нибудь выступление оркестра, с удовольствием!»

А вот Виктор Рулев, директор Псковского городского молодежного центра, которого мы встретили в филармонии, оказался давним поклонником классической музыки. В 1985 году он отправился в Москву на фестиваль молодежи и студентов и попал благодаря знакомым на концерт в Большой театр. С тех пор он обожает симфоническую классику. «Шикарный концерт, все понравилось, - рассказывает он о своих впечатлениях от Венского нового года. - Чувствуется, насколько вырос профессионализм нашего оркестра под руководством дирижера Николая Хондзинского. Благодаря Николаю и солисты хорошие к нам приезжают. До пандемии мы вместе с музыкантами филармонии провели два молодежных бала. Молодежь тогда была в восторге».

К слову, молодых слушателей в зале было предостаточно. Многие попали сюда по Пушкинской карте, так и говорят: выбрали специально самые дорогие билеты и получили их бесплатно. Для тех, кто пока учится, это беспроигрышный вариант.

«Я не ожидала, что будет настолько здорово, - делится с нами студентка Татьяна. - Понравилось, что концерт сопровождался репликами ведущей, это создавало атмосферу. Понравилось, когда Виолетта Лукьяненко танцевала с дирижером. Понравилось, когда солист исполнял арию с шампанским и хотел разбить бокал, но не стал этого делать. Видимо, из соображений безопасности. Солисты действительно играли. Не просто пели, а всю свою эмоциональность на сцене выразили».

Прекрасные впечатления остались от концерта и у юной Алины: по словам девушки, благодаря оркестру и солистам она не только настроилась на предстоящий праздник и получила заряд позитива, но даже запаслась хорошим настроением на следующий год.

Аплодисменты, казалось, никогда не стихнут: псковичи бурно приветствовали артистов даже когда по завершению концерта они просто вышли на сцену сделать общее фото. «Мы вернемся!», - пообещал благодарной публике Альберт Жалилов, чем вновь вызвал гул зрительского одобрения.

Кстати, возвращение артистов случилось даже скорее, чем можно было ожидать: после вечера в филармонии псковский предновогодний концерт продолжился в Финском парке. Все подробности - в Инстаграме филармонии!

Источник: Псковская Лента Новостей
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