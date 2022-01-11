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Известный российский пианист даст благотворительный концерт в Пскове

Известный российский пианист Николай Кузнецов (Москва) даст концерт, посвященный 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие пройдет в большом концертном зале филармонии 30 января.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД

В июне 2021 года Николай Кузнецов завоевал Гран-при международного конкурса в Монако. Последний раз музыканты из России побеждали в этом конкурсе девять лет назад.

К творческому состязанию, проходящему в княжестве Монако раз в три года, было допущено только десять пианистов. В финале, состоявшемся 19 июня в оперном театре Монте Карло, Николай Кузнецов встретился с Генри Крамером из США. Абсолютным победителем стал представитель российской фортепианной школы. Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского, стипендиат благотворительного фонда имени Елены Рерих. В финале он исполнил ноктюрн Фридерика Шопена, сонату аргентинского композитора Хинастеры и второй концерт Сергея Рахманинова.

Кроме денежной награды Принца Ренье III молодой музыкант получил право выступить в крупнейших залах Франции и совершить турне по разным странам.

Участие Николая Кузнецова в конкурсе состоялось при поддержке благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих.

Международный конкурс пианистов в Монте-Карло («Monte-Carlo Piano Masters») был основан известным французским скрипачом Жаном-Мари Фурнье. Его идея состояла в том, чтобы организовать уникальное соревнование с ограниченным количеством участников из числа победителей международных конкурсов, чтобы определять лучшего из лучших музыкантов. С 1992 года конкурс проводится в княжестве Монако под личным патронатом князя этого государства.

В отличие от других музыкальных состязаний между участниками в Монте-Карло разыгрывается всего один приз. Его получает абсолютный победитель конкурса. «Участие в нем является одним из труднейших в музыкальном мире. Помимо обязательного условия – иметь Гран-при одного из международных конкурсов - участники должны обладать обширным музыкальным репертуаром (от четырех до пяти часов музыки) и готовностью соревноваться в быстро сменяющих друг друга турах», - рассказали в ТКД.

30 января на сцене филармонии в Пскове Николай Кузнецов исполнит «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.

«Сборы от концерта будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли – Анастасиевской часовни», - отметил в пресс-службе. В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих.

Начало концерта в 19:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.