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Творческий вечер «Я не могу иначе» пройдет в псковской филармонии

Творческий вечер вокалистки ансамбля русской музыки «Псков» Натальи Александровой состоится в большом зале псковской филармонии 12 февраля. В вечере, получившем название «Я не могу иначе», принимает участие ансамбль «Псков» под руководством Ольги Алексеевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Наталья Александрова давно покорила псковичей своим удивительным тембром голоса. В сольных программах в ее великолепном исполнении под звуки гитары звучат русские и цыганские романсы, песни, лирические ретро-шлягеры, джаз, строгие песни военных лет, озорные частушки, духовные песнопения. Свои сольные концерты Наталья Александрова всегда считает отчетными перед своим зрителем. Вот и этот концерт объединит в себе все стороны творчества певицы от старинных и городских до современных романсов, а также зрители услышат народную музыку», - рассказали в ТКД.

В сопровождении ансамбля «Псков» прозвучат русские народные, авторские патриотические песни, а также песни псковского композитора Николая Мишукова, песни на музыку Николая Добронравова, Виктора Темнова и песни военных лет. В сопровождении струнного квартета и инструментального трио прозвучат классические романсы из репертуара Петра Лещенко, Александра Вертинского, Изабеллы Юрьевой, Новеллы Матвеевой и других известных исполнителей, а также старинные романсы.

Начало концерта «Я не могу иначе» запланировано на 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

В ТКД добавили, что зрители старше 18 лет смогут посетить концерт филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и ПЦР-теста, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.