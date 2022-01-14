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Сцена / Концерты

Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Пскове посвятят дню памяти Пушкина

26.01.2022 11:45|ПсковКомментариев: 0

К дням дуэли и гибели поэта Александра Пушкина 4 февраля Псковская областная филармония представит концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского на музыкальную сюиту Георгия Свиридова «Метель». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в нем также примут участие художник песочной анимации Оксана Чунчукова и мастер художественного слова Дмитрий Касимов.

«Концерт с песочной анимацией вернет слушателей к событиям легендарной пушкинской повести, положенной на музыку Свиридова, удивительно соответствующей духу пушкинской эпохи и характерам героев, - отметили в ТКД. - Эту небольшую повесть о совсем юной девушке, решившей вопреки воле родителей тайно обвенчаться с возлюбленным и по воле случая ставшей женой совершенно незнакомого человека, Пушкин сочинил всего за один день. Незамысловатая романтическая история, а, по сути, блестящая литературная шутка великого поэта, благодаря потрясающей музыке композитора Георгия Свиридова превратилась в полный драматизма рассказ о превратностях судьбы».

В сюиту вошли девять номеров, которые являются яркими иллюстрациями к повести Пушкина.

На одной сцене с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского выступит художник песочной анимации Оксана Чунчукова. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации работает с 2012 года. Принимала участие в концертах в Канаде, в Финляндии, в Прибалтике. Участвовала в совместных творческих проектах с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Выступала в Кремле на жеребьевке Чемпионата мира по футболу - 2018. Сотрудничает с музыкальным лекторием «Пикколо».

Оксана Чунчукова уже не раз с успехом выступала на сцене Псковской областной филармонии, например, на концерте «Сказки Пушкина» юбилейного 45-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, концерте в честь 100-летнего юбилея Карэна Хачатуряна «Чиполлино» и на новогодних концертах «Маленький принц» и других.

«А вот для мастера художественного слова Дмитрия Касимова выступление перед псковскими зрителями будет дебютным», - поделились в ТКД. Главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Дмитрий Касимов прочитает фрагменты известной повести Пушкина «Метель».

Дмитрий Касимов - выпускник Российской академии театрального искусства – ГИТИС. Работал в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. В 2011 году при Свердловском академическом театре драмы совместно с художником Владимиром Кравцевым создал проект «Молодой театр», в труппу которого вошли студенты, а потом выпускники курса ЕГТИ. С 2016 года стал главным режиссером Камерного театра объединенного музея писателей Урала.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Теги: #псков #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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