Сцена / Концерты

Солист Мариинского театра о концерте в Пскове: Я жду возможности ощутить всю глубину музыки Малера

Концерт «Песни странствующего подмастерья» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится 25 февраля в большом концертном зале филармонии. Одним из участников этого вечера станет солист филиала Мариинского театра Республики Северная Осетия-Алания, лауреат международных конкурсов Михаил Павлов (баритон). В преддверии этого события оперный певец рассказал, как строки Густава Малера откликаются в нем, об опыте работы с маэстро Николаем Хондзинским, о чувствах, наполняющих артиста на сцене, и о произведении предстоящего вечера, которое послужило названием концерта.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

– Михаил, Вы являетесь неоднократным лауреатом международных конкурсов и постоянным участником международных фестивалей. Назовите спектакли, которые произвели за последнее время на Вас самые яркие впечатления.

– Каждый спектакль по-своему уникален и неповторим. Это как река, дважды в которую, как известно, не войдешь. Всякий раз выходя на сцену в том или ином образе, испытываешь что-то новое, особенное, совсем неожиданное, и это меняет характер, оценки, а порой и само действие.

– Опыт работы с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области и вообще опыт работы в Пскове станет первым для вас?

– Да, все верно, первый раз. Но мы уже неоднократно работали с маэстро Николаем Хондзинским. Без преувеличения скажу, он очень профессиональный дирижер во всех смыслах, и в плане работы с оркестром, и в плане сценического контакта с артистами. Поэтому я уверен в продуктивной работе.

– На концерте «Песни странствующего подмастерья» 25 февраля вы будете исполнять песни для голоса с оркестром на стихи Густава Малера. Поделитесь, как в вас откликаются эти строки?

– Есть музыка, готовясь к исполнению которой ты наполняешься огромным количеством эмоций и спешишь как можно скорее поделиться ими с публикой.

Данный цикл не таков. Здесь все иначе. Здесь для полного осознания и прочувствования нужна сцена, нужен оркестр и дирижер, и, конечно, нужен зритель. Поэтому я с нетерпением жду дня концерта и возможности ощутить всю полноту и глубину музыки именно в единстве с художественной атмосферой.

– Что бы вы посоветовали зрителям, которые придут на концерт, и услышат это произведение впервые?

– Малер в данном произведении является автором не только музыки, как это чаще бывает в среде композиторов, но и стихов. Поэтому у него появляется уникальная возможность рассказать не чью-нибудь историю, а именно свою, личную. И конечно у Малера здесь нет никакого героя, есть только он сам, который задает один фундаментальный вопрос: что важнее – любовь или жизнь? Уверен, что ответ, который все-таки композитор дает в конце, станет отличным поводом для размышления и никого не оставит равнодушным.

Концерт состоится 25 февраля, в 19.00, в БКЗ филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Интервью подготовила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области