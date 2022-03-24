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Известные артисты представят в псковской филармонии сочинения Рахманинова и Чайковского

Один из ярчайших дирижеров своего поколения Александр Кушнарев и известная пианистка Марина Яхлакова дадут дебютный концерт в большом концертном зале Псковской областной филармонии 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Концерт «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» начнется в 19.00.

Псковская областная филармония совместно с клубом музыкантов Петербургского особняка Мясникова представит слушателям сочинения великих русских композиторов - Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. В концерте также примут участие Губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского, лауреат первой премии и гран-при конкурса имени Ференца Листа, единственная российская ученица Даниэля Барембойма Марина Яхлакова и лауреат международных конкурсов, российско-швейцарский дирижер Александр Кушнарев.

В концерте прозвучит Симфония №1 «Зимние грезы» П. И. Чайковского, которую композитор посвятил русской зимней природе, создав настоящую исповедь души и одну из самых лирических симфоний в истории музыки, отметили в ТКД.

Сергей Рахманинов представлен двумя вершинами в области сочинений для фортепиано с оркестром. Знаменитая Рапсодия на тему Паганини станет путешествием во времени и пространстве жанров, стилей, эпох, в которое отправится тема легендарного 24-го Каприса Никколы Паганини, дополненная средневековым песнопением «Dies Irae» («День гнева»). Концерт №3 для фортепиано с оркестром – признанная вершина творчества Рахманинова. Грандиозный, величественный и масштабный, концерт был создан в 1909 году.

Марина Яхлакова (фортепиано) родилась в 1991 году в Москве. Музыкой начала заниматься в возрасте 5 лет. Выпускница МССМШ имени Гнесиных и Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Совершенствовала мастерство у Даниэля Баренбойма в аспирантуре Академии Баренбойма-Саида в Берлине, международной фортепианной академии на озере Комо. Она - лауреат международных конкурсов в Израиле и Германии. В 2008 году стала стипендиатом фонда Владимира Спивакова. Выступала в России, Австрии, Германии, Франции, Голландии, Испании, странах Прибалтики, Израиле, Канаде, Австралии.

«Марина Яхлакова принадлежит к плеяде лучших молодых пианистов, составляющих надежду российской фортепианной школы. Блестящая пианистическая техника, великолепный профессионализм в сочетании с удивительной артистической волей и зрелостью музыкального мышления – основные черты ее блистательного таланта», – сказал о Марине Яхлаковой известный российский скрипач и дирижер Максим Федотов.

Александр Кушнарев - валторнист и дирижер. Симфоническому дирижированию начал обучаться с 14 лет, в том числе в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, в Высшей школе музыки Люцерна, в магистратуре Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Как дирижер сотрудничал со студенческим оркестром МГКМИ имени Ф. Шопена, симфоническим оркестром Люцерна (Швейцария), кантональным оркестром города Тун (Швейцария), концертным оркестром ЮГРЫ, оркестром Вологодской областной филармонии. Является основателем камерного оркестра «Préféré».

Участвовал в мастер-классах дирижеров Теодора Курентзиса, Алана Гилберта, Владимира Юровского, Владимира Федосеева, Юрия Темирканова и других.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Кроме того, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».