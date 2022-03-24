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Сцена / Концерты

«Человеческим горем — и женским! — звучал ее плач»: на сцене Псковской филармонии выступила пианистка Марина Яхлакова

16.04.2022 10:55|ПсковКомментариев: 0

Кто создан из камня, кто создан из глины, -

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская.

Наверное, эти строки из знаменитого цветаевского стихотворения можно было бы вынести в качестве эпиграфа к концерту «Навстречу конкурсу имени С.В. Рахманинова», который прошел вчера в Псковской филармонии. И дело здесь не только в том, что главным открытием музыкального вечера стала пианистка Марина Яхлакова. Солистка оказалась под стать лирической героине, которую изобразила ее тезка, - такая же беспредельно искренняя, внутренне свободная и своевольная, импульсивная и ранимая, отважная и открытая всем ветрам.

Русский Фауст

Первое отделение открыла Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, воплотившая трагедию музыканта, оказавшегося оторванным от Родины. Как объяснила Марина Яхлакова, она воспринимает это произведение как итог всего фортепианного творчества Сергея Рахманинова: «Благодаря тому, что это сочинение написано в форме вариаций, у композитора есть возможность обратиться к самым разным музыкальным жанрам, к которым он возвращался на протяжении всей своей творческой жизни».

Фото здесь и далее: БКЗ филармонии Псковской области

В Рапсодии, отсылающей нас к знаменитому мифу о продаже души Дьяволу во имя славы и таланта, композитор играет самыми разными стилевыми моделями: от знаменного распева свободно переходит к джазу, от традиционного для его творчества «пения на фортепиано» «спускается» к свингу и блюзу.

Произведение было написано композитором в 1934 году - тогда же в одном из интервью Рахманинов скажет: «Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия нетревожимых воспоминаний».

Делясь своими ожиданиями в преддверии концерта, российско-швейцарский дирижер Александр Кушнарев, под руководством которого Псковский губернаторский симфонический оркестр отыграл все первое отделение, выразил искреннюю надежду, что сможет «передать публике свою любовь к сочинениям Рахманинова и Чайковского». Надежда талантливого молодого артиста оправдалась: не успела публика  «отдохнуть» от ярких эмоций «Рапсодии», как ее захватила Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы» Чайковского.

Сложно представить человека, в сердце которого не отозвалась бы мелодичная музыка, отразившая впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил: воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого уральского городка Воткинска в Петербург, куда родители везли его учиться, картины веселых масленичных гуляний.

Музыка то «утопала» в метельных буранах, то выбиралась из заносов и неслась птицей-тройкой в бесконечные заснеженные дали, искрящиеся напевами русских народных песен. Симфония, словно белое кружево,  парила над залом, расширяя его замкнутое пространство, увлекая в миры, где всё рядом и всё пройдет.

«Исполнительница была великолепна, - поделился с нами впечатлениями один из зрителей. - Это настоящий виртуоз, по моему непрофессиональному мнению».

В финале первого отделения казалось, что сыграть что-то большее уже невозможно. Однако после антракта слушателям Псковской филармонии предстояло нечто особенное - Концерт № 3 ре минор для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Буря

«Любой из рахманиновских концертов технически сложен, - отмечала Марина Яхлакова в интервью перед псковским концертом. - Но в случае 3-го концерта на сложность техническую накладывается еще и сложность ансамблевая. Этот концерт отличается обилием совместных с оркестром смен темпов, рубато, а огромное количество ансамблевых эпизодов пианиста и медной группы оркестра в динамике fortissimo требуют определенный уровень выносливости от солиста. Думаю, что эти особенности и делают именно этот фортепианный концерт одним из труднейших из когда-либо написанных сочинений как для пианиста, так и для дирижера».

Пианистка исполнила шедевр Рахманинова с Псковским симфоническим оркестром, которым управлял главный дирижер Николай Хондзинский. В этой формуле сложилось все: талантливая, энергетически заряженная исполнительница плюс вдумчивый, с тонким вкусом и чутьем руководитель плюс слаженный опытный коллектив. Результат - шквал эмоций, ощущение сродни цветаевскому: «если душа родилась крылатой». Рахманинов засверкал и засеребрился новыми гранями.

Конечно, в этом исполнении было мало сдержанной классической выучки советского пианиста: чуть не ли не треть концерта Марина Яхлакова играла полусидя (или полустоя - как посмотреть). Кажется, новое прочтение раскрыло в концерте, уже игранном и переигранном за столько лет многажды, дремавшую неразличимую прежде силу - страстную, на разрыв аорты, мятущуюся, неуспокоенную, взрывную, непредсказуемую. К слову, главную партию первой части рахманиновского концерта многие исследователи его творчества называли одной из самых ярких тем России в истории музыки.

«В первом отделении я думала, что мне больше нравится Чайковский, но во втором вдруг поняла, что влюблена в Рахманинова, - призналась после концерта зрительница, представившаяся Ольгой. - Здесь царил рояль, я как будто впервые осознала, насколько прекрасно его звучание. Это было великолепно!».

Среди слушателей мы встретили Якова Казимира - мальчик учится в музыкальной школе по классу «фортепиано». «Это жесть просто, мы в шоке, - говорит он. - Я не знаю, как столько можно выучить. Надо заниматься кучу лет, без продыху. Я никогда просто не смогу так сыграть». Мама Якова, художественный руководитель и солистка псковской кавер-группы «Красивая» Анна Казимир тоже не может сдержать эмоций: «Это потрясающе, до слез: человек дышит музыкой. Пианистка нас взволновала. Браво!»

Прекрасные впечатления оставил концерт и у псковички Анны Александровны: «Рахманинов был просто великолепен - слушали, затаив дыхание. Всегда приходим в филармонию, когда есть возможность, и очень ценим возможность услышать в Пскове прекрасную музыку и исполнителей».

«Приятно, что растет талантливая молодежь, - взвешенно оценивает услышанное зритель с «пушкинским» именем Герман. - Пусть не все получается, но главное, что пианистка цепкая - и ей есть что показать. Только слова восхищения!»

Некоторые слушатели признавались, что несмотря на прекрасные впечатления, все же были на концерте неприятные моменты: «Здорово, что в Пскове такое показывают - культуру людей повышать надо, - объяснила одна из зрительниц. - Телефоны бы еще научились выключать. И не кашлять. И пакетами не шуршать».

 «Прекрасный концерт! Солистка - что-то невероятное, - выразила свое мнение в разговоре с нами зрительница Анна. - Мы сидели, думали: как у нее хватило сил и техники все это сыграть. Понравилась ее невероятная эмоциональность, то, как она это делала, - это симбиоз музыки, энергии, эмоции. У нее на лице было все, что она играла: можно было понять без слов все, что происходило на сцене. И оркестр, конечно, вторил ей великолепно».

Марина Яхлакова со всей свойственной ей искренностью и сердечным огнем отозвалась на горячие восторги псковичей: на бис она сыграла «Вечернюю серенаду» Шуберта. Но публика просила еще - и она исполнила «Лесного царя» Шуберта-Листа.

 «Точка восхищения» - так когда-то называли восклицательный знак в филологической среде. Концерт Псковской филармонии на экваторе весны стал именно таким - восхищенным, законченным, удивительным. Если хотите - побудительным к чему-то очень важному. Нам остается лишь надеяться, что это выступление было больше, чем восклицательная точка - что это - многоточие, столь любимое Мариной... Цветаевой.

Елена Никитина

Теги: #концерт #БКЗ #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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