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Три концерта псковской филармонии можно посетить по Пушкинской карте

Три концерта Псковской областной филармонии можно посетить по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

28 апреля ансамбль русской музыки «Псков» представит концерт «Заиграйте, мои гусли!» с участием ведущих исполнителей на гуслях звончатых. Зрители услышат обработки русских народных песен и наигрышей в исполнении солистов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольги Алексеевой и Елены Лениной. Также прозвучат вокальные обработки народных песен и русских романсов в исполнении солистов ансамбля – Елены Фединой и заслуженных артистов России Натальи Александровой и Александра Либа.

Специальный гость концерта – Константин Шаханов, известный композитор, исполнитель на гуслях звончатых в России, артист «Петербург-концерта».

Также в концерте примет участие ведущий детский коллектив гусляров Псковской области – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей ансамбль «Лель» под руководством Елены Лениной.

4 мая обладатели Пушкинских карт смогут посетить концерт, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В программе ежегодного концерта «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» ансамбля русской музыки «Псков» - песни, не позволившие сломить народный дух, песни о мужестве, отваге, боевой дружбе, событиях на фронте и в тылу, песни о победе, о мае и весне, о любви и новой мирной жизни.

7 мая зрителей приглашают на праздничный концерт «Музыка. Война и мир» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского. В этот вечер прозвучит симфоническая музыка Георгия Свиридова и Валерия Гаврилина, песни о войне и победе, новой мирной жизни и счастливом детстве. Среди них легендарные «Священная война» и «Прощание славянки», «Вечер на Рейде», «На сопках Маньчжурии», «Темная ночь», «Журавли» и «Катюша».

Украшением программы станет участие в концерте солистки академии молодых певцов Мариинского театра Цветаны Омельчук.

Псковская областная филармония активно участвует во всероссийской государственной программе «Пушкинская карта». Уже многие держатели Пушкинских карт успели посетить концерты учреждения.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.